Об этом сообщает NewsWeek со ссылкой на полицию

На территории ещё одного члена блока НАТО начали появляться приглашения на работу в Группу Вагнера. Совсем недавно польская полиция, при сотрудничестве с Агентством Внутренней Безопасности Польши, арестовала двух человек, подозреваемых в распространении пропагандистских наклеек Частной Военной Компании "Вагнер" на территории страны. Листовки находили в разных городах Польши.

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Как сообщает американское издание «NewsWeek», поступают сообщения от латвийской полиции и службы государственной безопасности Латвии, что граждан страны приглашают вступить в ЧВК "Вагнер". Однако, стоит сразу отметить, что как таковых наклеек с символикой компании не наблюдается, но правоохранительные органы и спецслужбы сообщают, что в интернете есть прямые и косвенные приглашения по трудоустройству граждан Латвии в российскую ЧВК. Власти страны опасаются, что в скором времени могут столкнуться с той же проблемой, с которой пришлось бороться польским коллегам.

С тех пор как Группа Вагнера передислоцировалась в Республику Беларусь, Польша и Латвия направили к государственным границам дополнительные силы на случай вторжения в государства Частной Военной Компании "Вагнер".