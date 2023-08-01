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Ранее вы могли ознакомиться с проблемой, которая возникла у меня в период эксплуатации видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Gaming OC с 10 гигабайтами видеопамяти на борту. Переходник, который находится внутри видеокарты и является частью дополнительного питания видеокарты, за определённый период времени попросту оплавился. Обнаружив данную проблему я сразу обратился в сервисный центр за гарантийным ремонтом.

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В одной из предыдущих статей я изложил в каком состоянии мне пришла видеокарта после вторичных ремонтных работ. Поняв что это тот случай, когда твои ожидания разбиваются о суровую реальность. Вместо замены самого переходника, его перепаяли и склеили, заменив лишь сами разъёмы. В результате чего, было принято решение направить продавцу претензию, с требованием заменить некачественный товар, либо вернуть за него денежные средства.

После принятия претензии в магазине, через восемь дней со мной связались сотрудники рекламации и попросили передать видеокарту вновь в сервисный центр для проведения экспертизы, что я собственно и сделал. Согласно законодательству ответ на подобные претензии, продавец должен дать в течение 10-ти суток. После передачи товара на экспертизу, на десятый день мне пришло приглашение в магазин для возврата денежных средств, уплаченных за данную видеокарту. Сроки касательно выполнения требований изложенных в претензии, зависят непосредственно от самих требований к продавцу. К примеру: если речь идёт о возврате товара, то срок исполнения составляет десяти суток, если речь об обмене товара на аналогичный, то здесь в зависимости от наличия, сроки могут меняться от 7 до 30 суток.

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По итогу, взаимен купленной ранее GeForce RTX 3080 от Gigabyte, там же была приобретена GeForce RTX 4080 от компании MSI и к нему более мощный блок питания на 800 ватт. Надеюсь, у RTX 4080 в отличие от старшей модели не будет никаких проблем c ATX12VHPWR разъёмом питания, так как данная модель потребляет на порядок меньше энергии. В целом, благодаря порядочности большинства отечественных ритейлеров, остается понимание, почему стоит приобретать большинство электроники непосредственно у официальных дилеров, несмотря на возможность приобрести аналоги на вторичном рынке.