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Ранее в одной из статей вы могли познакомиться с историей моей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 от Gigabyte на 10 гигабайт видеопамяти.

Если кратко, то в ходе эксплуатации у видеоадаптера оплавились разъёмы доп. питания, реализованные на данных моделях не напрямую на печатной плате, а в качестве переходника. По прошествии трёх недель с момента передачи видеокарты на ремонт, мне позвонил сотрудник сервисного центра и сообщил, что ремонтные работы по Gigabyte RTX 3080 Gaming OC завершены и можно приходить за товаром. Я с приподнятым настроением отправился забирать свою карточку из сервиса.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Прибыл на место, передал документы специалисту и вот мне вынесли мой графический ускоритель. Однако, результат работы специалистов меня вовсе не обрадовал.

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В первую очередь меня смутило, что сам переходник остался прежним, видно по подтёку возле 8-пинового разъёма. Во-вторых, следы клея под вторым входом дополнительного питания. В-третьих, разъём с торчащим клеем установили криво.

Одна часть входа высоко задрана, а другая утоплена в сам переходник, что еще больше расстроило. Вдобавок всё это подчеркивалось клееобразной изоляцией с обратной стороны переходника.

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Откровенно говоря, я рассчитывал на банальную замену данного адаптеры на новый, без всех этих полумер и тем более не ожидал подобных недочетов от официального сервисного центра Gigabyte. Ни в коем случае не принижаю работу и старания работников сервисного центра, ребята сумели устранить проблему с разъёмами, видеокарта в конце концов вновь начала стабильно работать, но вышеуказанные изъяны - являются недостатками и регулируются ст. 18 ЗоЗПП.

По итогу мной было принято решение составить претензию с просьбой замены либо возврата данного товара. Чем окончится данная история, сообщу в одной из следующих своих статей.