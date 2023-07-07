Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
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Ранее в одной из статей вы могли познакомиться с историей моей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 от Gigabyte на 10 гигабайт видеопамяти.
Если кратко, то в ходе эксплуатации у видеоадаптера оплавились разъёмы доп. питания, реализованные на данных моделях не напрямую на печатной плате, а в качестве переходника. По прошествии трёх недель с момента передачи видеокарты на ремонт, мне позвонил сотрудник сервисного центра и сообщил, что ремонтные работы по Gigabyte RTX 3080 Gaming OC завершены и можно приходить за товаром. Я с приподнятым настроением отправился забирать свою карточку из сервиса.
Прибыл на место, передал документы специалисту и вот мне вынесли мой графический ускоритель. Однако, результат работы специалистов меня вовсе не обрадовал.
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В первую очередь меня смутило, что сам переходник остался прежним, видно по подтёку возле 8-пинового разъёма. Во-вторых, следы клея под вторым входом дополнительного питания. В-третьих, разъём с торчащим клеем установили криво.
Одна часть входа высоко задрана, а другая утоплена в сам переходник, что еще больше расстроило. Вдобавок всё это подчеркивалось клееобразной изоляцией с обратной стороны переходника.
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Откровенно говоря, я рассчитывал на банальную замену данного адаптеры на новый, без всех этих полумер и тем более не ожидал подобных недочетов от официального сервисного центра Gigabyte. Ни в коем случае не принижаю работу и старания работников сервисного центра, ребята сумели устранить проблему с разъёмами, видеокарта в конце концов вновь начала стабильно работать, но вышеуказанные изъяны - являются недостатками и регулируются ст. 18 ЗоЗПП.
По итогу мной было принято решение составить претензию с просьбой замены либо возврата данного товара. Чем окончится данная история, сообщу в одной из следующих своих статей.
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