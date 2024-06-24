Ученые в течение многих лет считали, что галактика SDSS1335+0728 столь же примечательна, как и ее номер. Затем произошло то, чего ученые никогда не видели ни у одной галактики: внезапно в этом, откровенно говоря неприметном космическом районе на расстоянии 300 миллионов световых лет от нас, зажёгся свет. Это произошло почти пять лет назад, и с тех пор она стала только ярче.

Астрономы считают, что они только что стали свидетелями пробуждения сверхмассивной черной дыры, спящего гиганта в центре галактики. Ранее никто не видел, пробуждение чёрной дыры в реальном времени.

"Представьте, что вы наблюдаете за далекой галактикой в течение многих лет, и она всегда казалась спокойной и бездеятельной", - сказала Паула Санчес Саес, астроном из Европейской южной обсерватории. "Внезапно ее ядро начинает демонстрировать резкие изменения яркости, в отличие от любых типичных событий, которые мы наблюдали ранее".

Астрономы привыкли наблюдать, как отдельные звезды внезапно становятся ярче или тускнеют. Известно, что в других галактиках даже случались кратковременные вспышки после того, как сверхновая звезда или черная дыра внутри нее поглощали звезду, но эти эпизоды обычно длятся всего несколько дней или месяцев. По словам группы ученых, наблюдавших за этим явлением с помощью нескольких наземных и космических телескопов, в том числе рентгеновских обсерваторий НАСА "Свифт" и "Чандра", беспрецедентно, когда загорается целая галактика, и остается освещенной в течение многих лет..







