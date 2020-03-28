Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
рекламаИ снова, не чихайте. То есть, здравствуйте.
Завершаем рассматривать прайс-листы магазинов, но в последней статье мы ещё с ними встретимся, правда в несколько иной форме.
рекламаЕсли в прошлый раз бумажки с ценами были получены непосредственно в магазинах для целей, которые мы узнаем в последней части. То на этот раз, прайсы были добыты на выставке "Комэкс'01", прошедшей осенью 2001 года. К счастью, все они содержат в себе рублёвые эквиваленты.
На этот раз начнём с небольшого одностраничного прайсика:
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Наступает эра пентиумов 4 (и завершается, ибо пентиумов 5 мы так и не увидим) и линейки джифорсов.
рекламаНу и на десерт, закончим объёмным прайсищем аж на 16 страницах:
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Из интересного. Пеньки 4 есть как 423-и так и 478-ые. Уже появляется джифорс 3. Цветные лазерные принтеры тоже есть в наличии, правда по негуманным ценам.
З.Ы. В последней части речь пойдёт о нашем первом ПК, собранным по бумажным прайсам. И вот у меня какой вопрос к читателям. Так как некоторая часть того железа у меня сохранилась, то нужны ли их фотографии?
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