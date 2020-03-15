Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
рекламаИ снова, здравствуйте, в прямом смысле этого слова! После долгого отсутствия, продолжаем рассматривать старые цены на компьютерные комплектующие.
2001 (начало)
рекламаДа, я знаю, что это уже текущий век. Но начали мы с прошлого, с этим названием и продолжим.
Начнём с объёмного прайса, скреплёного степлером. Жаль, что цены даны только в долларах.
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Можно понять, что идёт эпоха третьих пентиумов. В процессорной битве ещё присутствуют и другие участники, как и в видеокартах. А за цену только появляющихся ЖК мониторов можно собрать неплохой ПК.
Ну и напоследок, одиночный листик. Мелковато, конечно. Но кликнув, содержимое можно разглядеть. К тому же, тут есть рублёвый эквивалент.
В целом, обычный прайсик с наиболее популярными железяками.
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