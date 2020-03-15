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Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3

для раздела Блоги
2
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080
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   И снова, здравствуйте, в прямом смысле этого слова! После долгого отсутствия, продолжаем рассматривать старые цены на компьютерные комплектующие.

2001 (начало)

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   Да, я знаю, что это уже текущий век. Но начали мы с прошлого, с этим названием и продолжим.

   Начнём с объёмного прайса, скреплёного степлером. Жаль, что цены даны только в долларах.

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   Можно понять, что идёт эпоха третьих пентиумов. В процессорной битве ещё присутствуют и другие участники, как и в видеокартах. А за цену только появляющихся ЖК мониторов можно собрать неплохой ПК.

   Ну и напоследок, одиночный листик. Мелковато, конечно. Но кликнув, содержимое можно разглядеть. К тому же, тут есть рублёвый эквивалент.

   В целом, обычный прайсик с наиболее популярными железяками.

Первая часть.

Вторая часть.


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Zelot
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