Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

И снова, здравствуйте, в прямом смысле этого слова! После долгого отсутствия, продолжаем рассматривать старые цены на компьютерные комплектующие.

2001 (начало)

реклама

Да, я знаю, что это уже текущий век. Но начали мы с прошлого, с этим названием и продолжим.

Начнём с объёмного прайса, скреплёного степлером. Жаль, что цены даны только в долларах.

реклама

реклама

реклама

Можно понять, что идёт эпоха третьих пентиумов. В процессорной битве ещё присутствуют и другие участники, как и в видеокартах. А за цену только появляющихся ЖК мониторов можно собрать неплохой ПК.

Ну и напоследок, одиночный листик. Мелковато, конечно. Но кликнув, содержимое можно разглядеть. К тому же, тут есть рублёвый эквивалент.

В целом, обычный прайсик с наиболее популярными железяками.

Первая часть.

Вторая часть.



