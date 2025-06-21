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Yuri_Grant
NetEase представили Blood Message - сингловый проект вдохновленный Uncharted и Assassin's Creed
Это первая одиночная ААА-игра компании.

Китайская компания NetEase Games анонсировала первый синглплеерный проект Blood Message. Игра разрабатывается студией 24 Entertainment Lin’an и позиционируется как приключенческий сюжетноориентированный боевик. 


События игры развернутся в 848 году в Китае. Закат династии Тан, в округе Дуньхуан началось восстание против тибетских войск, возглавляемое представителем местной китайской торговой семьи Чжан И-чао. Безымянный главный герой и его сын присоединяются к мятежникам. Им поручают важное задание, от которого зависит дальнейший ход войны. Герои должны преодолеть 1,5 тыс. км и доставить очень важное послание в столицу империи Тан - город Чанъань.

Анонсирующий пятиминутный трейлер содержит не только сюжетные моменты, но и геймплейные кадры. Также издатель опубликовал подборку красивых скриншотов из игры.  

Blood Message создается на базе Unreal Engine 5, однако разработчики сильно модифицировали движок интегрировав в него свои собственные технологии. 

Зрелищный трейлер демонстрирует хорошую постановку катсцен, геймплейные моменты в духе Uncharted и боевую систему напоминающую Assassin's Creed. Разработчики обещают глубокий сюжет с акцентом на исторических событиях и азиатской культуре. 

Игра разрабатывается для ПК и неназванных консолей, другие детали относительно релиза пока отсутствуют. По словам NetEase, Blood Message это "начало нового поколения больших приключений".

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#анонс #игровая индустрия #трейлер #игровые новости #assassins creed #netease #uncharted #netease games #скриншоты #blood message
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