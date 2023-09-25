Об этом Харухиро Цудзимото рассказал в беседе с журналистами Bloomberg.

Вечные конкуренты, японские компании Sony и Nintendo, а также американская компания Microsoft, борются за господство на рынке игровых консолей. Но легендарная компания Capcom, владеющая не менее легендарными игровыми сериями Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter, Monster Hunter и другими весомыми проектами, выбрала ПК как основную платформу.

реклама

Об этом заявил президент Capcom Харухиро Цудзимото (Haruhiro Tsujimoto). В своем интервью информационному агенству Bloomberg, он отметил, что компания предпочитает ПК, поскольку это самая удобная платформа не только для разработчиков, но и для самих игроков. Еще несколько лет назад, руководство Capcom приняло решение делать акцент на разработку ПК-версий своих игр.

Это видно по отличному качеству игр Capcom, выходивших на ПК за последние несколько лет. Компания уделяет внимание хорошей оптимизации своих проектов и техническому состоянию в целом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Хотя ПК является для Capcom приоритетной платформой, компания все же держит направление на расширение доступности своей библиотеки игр. Недавно состоялся анонс ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil: Village для Apple iPhone 15 Pro. Компания так же опубликовала несколько скриншотов игрового процесса на iPhone.