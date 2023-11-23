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5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы

В этой статье вы узнаете, как продлить срок службы вашего ноутбука и заряда батареи. Мы рассмотрим 5 простых и эффективных методов, которые помогут вам сэкономить заряд батареи и продлить срок службы вашего ноутбука.
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Даже самые передовые ноутбуки с трудом могут работать на Windows в течение половины дня на одном заряде, что является проблемой в случае необходимости продуктивной работы весь день без доступа к зарядному устройству. 

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Однако за последние несколько лет Microsoft улучшила настройки управления питанием для ноутбуков с Windows. В настоящее время большинство ноутбуков оснащены настройками, специально разработанными для продления времени автономной работы батареи.

Вы также можете предпринять другие меры, такие как ручное регулирование яркости экрана, отключение Wi-Fi и предотвращение запуска приложений в фоновом режиме.

Как увеличить время работы ноутбука на Windows с помощью простых настроек

Вот пять рекомендаций по продлению времени работы от батареи вашего ноутбука с Windows:

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1. Настройка режима питания вашего ноутбука

Самым простым и быстрым методом увеличения времени автономной работы является использование функции «Режим питания» на панели задач. Этот значок, аналогичный батарее, отображает примерное количество оставшегося заряда аккумулятора:

1) Кликните по значку режима питания. В результате откроется всплывающее окно с подробной информацией о текущем уровне заряда батареи.

2) Переместите ползунок режима питания влево. Чем больше он будет перемещен влево, тем больше будет время автономной работы, но при этом общая производительность вашего ПК будет ниже. Если вам нужно использовать ноутбук только на короткое время, хорошей идеей будет переместить ползунок вправо. Однако, если необходимо использовать ноутбук на протяжении всего дня, лучше переместить его как можно дальше влево.

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2. Как оптимизировать переход ноутбука в режим ожидания

Использование функции отключения экрана и перевода ноутбука в режим ожидания Windows поможет продлить жизнь аккумулятора. Обычно желательно, чтобы ноутбук не переходил в режим ожидания слишком быстро, чтобы не вызывать дискомфорта, однако, более быстрый переход в этот режим может увеличить время автономной работы устройства:

1) Найдите поле поиска на панели задач, введите туда "Спящий режим" и выберите "Настройки питания и сна", когда это появится в результатах поиска.

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2) В разделе "Экран" определите время ожидания, после которого экран ноутбука должен выключиться. Вы можете установить всего одну минуту бездействия.

3) В разделе "Спящий режим" определите момент, когда ноутбук должен переходить в спящий режим. В этом разделе также можно выбрать значение от одной минуты.

Важно, чтобы батарея вашего компьютера оставалась активной? Вы можете настроить выключение экрана через две минуты и перевод ноутбука в спящий режим через четыре или пять минут.

3. Снизьте яркость своего экрана для комфортного просмотра

Если вы не выключаете экран, это может существенно сократить время работы ноутбука от батареи. Поэтому для продления времени автономной работы необходимо уменьшить яркость экрана до минимума:

Есть два основных способа регулировать яркость экрана: 

Первый способ - в меню "Пуск" введите "яркость экрана" и выберите "Изменить уровень яркости" из результатов поиска. Затем в окне настроек дисплея переместите ползунок яркости влево. 

Второй способ - используйте комбинацию клавиш для уменьшения яркости экрана. На большинстве ноутбуков клавиши функций указывают на уровень яркости, поэтому обратите внимание на символы на функциональных клавишах.

4. Способы выключения Bluetooth и Wi-Fi

Если беспроводные функции ноутбука не используются, их можно выключить, чтобы сохранить заряд батареи. Однако обычно это является крайней мерой, поскольку вероятно, вам потребуется Wi-Fi для доступа в Интернет:

1) Для временного отключения Wi-Fi нажмите значок Wi-Fi на панели задач. Появится всплывающее меню Wi-Fi со списком доступных сетей. Выберите "Wi-Fi" или "Режим полета" - оба варианта отключат Wi-Fi-подключение до тех пор, пока вы вручную не включите его снова.

2) Для временного отключения Bluetooth введите "Bluetooth" в поле поиска кнопки "Пуск" и выберите "Bluetooth и другие настройки устройства" из результатов поиска. Затем переведите переключатель Bluetooth в положение "выключено". Позже вы сможете вернуться сюда, чтобы снова включить Bluetooth.

5. Как выключить фоновые приложения, потребляющие батарею

Вместе с мобильными устройствами, Windows теперь также стремится поддерживать работу определенных приложений в фоновом режиме, чтобы улучшить опыт пользователей. Однако активность большого числа фоновых приложений может существенно уменьшить заряд батареи. Вместо этого рекомендуется отслеживать, какие приложения сильнее всего влияют на расход заряда батареи и временно отключать их работу в фоновом режиме:

1) Откройте меню "Пуск" и введите "Батарея" в поле поиска. При появлении результатов, нажмите "Настройки экономии заряда".

2) Настройки экономии заряда. Нажмите "Посмотреть, какие приложения влияют на батарею" под значением оставшегося процента заряда батареи.

3) Windows будет отображать приложения в порядке использования заряда батареи. Выберите приложение, потребляющее много энергии, и снимите флажок "Разрешить Windows управлять фоновой работой этого приложения", затем установите флажок "Ограничить фоновую работу этого приложения".

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4) Повторите эту процедуру для всех приложений в списке, которые расходуют большое количество энергии.

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