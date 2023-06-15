реклама
Контрнаступление на Запорожском направлении показало слабые места немецких танков Leopard и бронированных машин Bradley. Как оказалось использовать эту технику необходимо с умом и осторожно, иначе можно потерять большое количество танков. Ведь, танки Leopard совершенно не подходят для прорыва линии обороны, как и танки Challenger 2.
Британская разведка предупреждает командование ВСУ и говорит, что использование Challenger 2 в ходе контрнаступления при прорыве линии обороны является ошибочным и нерациональным, ибо бойцы понесут большие потери без должной эффективности.
Также британцы довольно сильно переживают, что их танк Challenger 2 попадет в руки регулярной армии РФ. Если раньше такой вариант рассматривали, но быстро откидали как невозможный, то после того, как "Леопарды" попали в руки РФ, шансы резко возросли и тревога повысилась. Известно, что Британия при передаче Challenger 2 ставила условие, которое гласит, что эти танки не должны попасть в руки русским. А если произойдет непредвиденная ситуация, то лучше их уничтожить, чем отдать.
Британцы боятся, что российская армия сможет использовать эти танки против ВСУ, а также изучить их и показать миру всю их "мощь". В сети имеется информация, что власти Британии вновь обратились к властям Украины и попросили отказаться от идеи использовать данные танки в ходе первого этапа наступления с прорывом линии обороны.
Но, как говорится, можно и ослушаться испытав судьбу вновь. Тем более Challenger 2 модифицировали ковшами для прорыва линии обороны, что может указывать на планы Киева использовать эти танки в первом этапе наступления.