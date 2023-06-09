ГУР пытаются отвлечь внимание ВС РФ от Запорожского направления.

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ВСУ начали активно контратаковать на Запорожском направлении используя большое количество солдат. Можно было бы подумать, что на фоне этих событий ДРГ прекратят атаковать приграничные регионы, но нет, военкор передает, что попытки прорваться через границу не прекращаются. Российские военные каждый день отбивают новую атаку, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Так, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжают регулярный обстрел Шебекино. Также известно, что Украина посылает немалое количество беспилотников прямиком в Белгород, но ПВО успешно отражает атаки.

ДРГ также не прекращают попыток прорваться через границу и занять позиции в области в населенных пунктах. Одна группа состоит из примерно 15 человек, возможно, с поддержкой бронетехники. Военкор отметил, что вероятно, эти группы посланы ГУР и являются воинами специального назначения.

Сообщается, что в ходе боев в области российские военные заполучили много трофеев к себе в руки. Так, это могут быть различного рода дорогостоящие приборы типа ночного виденья, либо беспилотники и даже военная техника в рабочем состоянии. Также в руки российских военных попадают автоматы и американские гранатометы. Военкор отметил, что это показывает хороший уровень подготовки ДРГ к этим атакам. Они были запланированы заранее и продумывались до мельчайших подробностей.

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Военкор считает, что цель прорывов на границе — отвлечь внимание войск с Запорожского направления и позволить ВСУ пробить линию обороны в том направлении.