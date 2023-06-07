Меньше 200 тысяч солдат — это провал на линии Луганск — Донецк из-за контрнаступления ВСУ.

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Евгений Пригожин в интервью Виктории Толкачевой сообщил, что для того, чтобы остановить наступление украинских войск на Донбассе, необходимо призвать в ЧВК "Вагнер" около 200 тысяч человек. Он попросил это количество у Минобороны, чтобы совместно с ними предотвратить тяжелый сценарий СВО на направлении Луганск — Донецк. Таким образом Пригожин хочет укрепить линию боевого соприкосновения и не дать украинцам достичь своих целей в ходе наступления.

По словам Пригожина ЧВК "Вагнер" это единственная полноценная армейская структура с самолетами, вертолетами, танками и артиллерией. Это единственная структура, которая может помочь сдержать наступление и предотвратить прорыв линии обороны.

Если на линии боевого соприкосновения на Донбассе будет меньше, чем 200 тысяч человек — это провал, который приведет к потере значительных территорий.

Пригожин отметил, что он готов взять на себя полную ответственность за все действия. У ЧВК "Вагнер" имеется только одна проблема — это обеспечение своих бойцов должным количеством вооружения и поставка боеприпасов. Если эти факторы убрать, то будет, конечно, еще лучше.

Кроме того, Пригожин снова затронул тему всеобщей мобилизации в стране. В интервью он снова попросил Путина провести мобилизацию, чтобы найти должное количество бойцов для противодействия наступлению ВСУ. При этом Пригожин отметил, что каждому призванному бойцу необходимо будет дать три месяца на полную подготовку, ибо в ином случае это будет бессмысленная растрата личного состава. Но, все делать нужно в срочном порядке, поскольку ВСУ по словам Пригожина уже смогли прорвать линию обороны близь Бахмута и на флангах.

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Пригожин также отметил, что ВСУ накапливают ресурсы возле Бахмута, вероятно подготавливаются к масштабной атаке по всей линии боевого соприкосновения. Такое же мнение и у МО Украины. Пригожин отметил, что в скором времени ВСУ могут сильно ударить по югу и северу, что приведет к серьезным проблемам в СВО.