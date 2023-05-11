Правда, в Европе цена несколько выше - 800 евро.

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Наконец-то подтвердили окончательную дату, когда можно будет приобрести Asus Rog Ally по всему миру - 13 июня по цене 699 долларов. Важно отметить, что покупатели с официального магазина компании смогут получить подарок - Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. А вот предварительные заказы на новинку стартуют 11 мая (сегодня).

Напоминаю, что конкурент Steam Deck от Asus оснащен Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами и 16 потоками, а также SSD объёмом 512ГБ. В этой версии вам дают 16ГБ оперативной памяти с экраном Full HD и 120 Гц. Аккумулятора должно хватать на 8 часов беспрерывной работы устройства. Эта консоль оснащена 7-дюймовым экраном с яркостью в пике 500 нит. Увы, но выйти и поиграть под солнцем не удастся, вы мало что увидите на этом экранчике. А вот насколько эта консоль мощная, и станет ли настоящим конкурентом Steam Deck еще предстоит выяснить, информации о тактовых частотах нет. Известно, что она будет весить 600 грамм, а также поддерживает стерео.

Важно отметить, что по Европе цена несколько выше - 800 евро. Видимо, в Европе люди богаче, могут себе позволить увеличенные траты на консоль. Более дешевый вариант выйдет позже топового, с AMD Z1 ждём осенью текущего года.

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Издание Insider Gaming отмечает, что Asus заключила соглашения с издателями, чтобы обеспечить наилучший и плавный игровой опыт, чтобы это не значило: Xbox Games Studio, Capcom, HoYoverse, LEvel Infinite, 505 Games, Team 17, Nacon, Techland, Squanch Games и Fatshark. В этом списке вижу создателей популярной на Западе Genshin Impact, а также разработчиков долгожданной Test Drive Unlimited: Solar Crown (Nacon). Ну, и разумеется это король индустрии - Xbox. Как говорится, чтобы Sony точно не зашла на новый рынок.