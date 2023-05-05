Компания Lockheed Martin продемонстрировала готовность к сотрудничеству. Ждем ответ США.

Jelcz

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Польша продолжает вооружать себя. Так, до конца года власти хотят построить в стране "центр HIMARS". Этот центр может использоваться как ремонтная станция, либо сразу как целый завод по производству установок. Его может использовать непосредственно Польша и другие союзники из Европы.

МО Польши заявил, что поговорил с руководством Lockheed Martin, и компания заинтересована в сотрудничестве с польскими ВПК. Компания хочет помочь укрепить оружейную промышленность Польши, а также в теории принести выгоду Соединенным Штатам, поскольку получится снизить нагрузку на заводы в США и расширить производство в целом. Но, это только для HIMARS.

Вероятно, Польша планирует собирать установку и в будущем продавать/передавать ее другим странам, получая с этого прибыль. Министр также отметил, что к концу года приедут установки HIMARS заказанные еще в 2019 году. Также идут переговоры насчет покупки еще 500 установок. Министр настроен оптимистично, и верит, что Соединенные Штаты как союзник одобрит идею. Ракетные установки будут устанавливаться на грузовики Jelcz.

Компания Lockheed Martin продемонстрировала готовность поставлять не только установки, но и ракеты. Так, Польша планирует приобрести ракеты с большой дальностью. Известные нам ATACMS дальностью 300 километров. Также, Польша планирует закупить самые новые ракеты с дальностью до 500 километров (PrSM). Ну, конечно, сначала это должны разрешить непосредственно Соединенные Штаты.

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Открыв такой центр, Польша значительно усилит свою армию, а еще, сможет усиливать Украину и других соседей. Также власти собираются открыть целый учебный центр, в котором бойцы смогут пройти тренировку управления на HIMARS. Не ездить же каждый раз в Штаты, чтобы получить навыки.