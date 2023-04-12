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В последнее время возле Тайваня что-то происходит. Если быть точнее, то это простые учения нацеленные на отработку задач по захвату острова китайскими войсками. Не, ну совсем не агрессия, а просто дружелюбный жест. Так сказать, большой брат показывает свою силу Западу... Включая ядерное оружие.

Почему эти события так опасны для мира и нас, любителей гейминга. Хотя если быть честным, то в целом нападение Китая на Тайвань станет разрушительным для прогресса, включая искусственный интеллект, ибо если китайские войска случайно повредят ту же TSMC - будет плохо всем, и даже Китаю. Именно поэтому шанс вторжения на остров маловероятен, но он есть. В этой статье мы разберемся, насколько Китаю выгодно вторгаться на остров, будет ли он делать это, и с какими целями. И самое главное — какая от этого выгода.

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Напомню, что Тайвань это место, без которого не могут работать компьютеры, смартфоны, функционал для электромобилей и многое другое. Это место, где находятся великие для нас с вами компании типа TSMC, Asus, A4Tech и моя любимая Lian Li. Было бы печально, если бы я потерял возможность обновиться комплектующими данных компаний. Есть еще такое место, как Тайваньский пролив — место, через которое проходит 80% торговых маршрутов мира и военные корабли США. Собственно, чей же он? Китайский, или Тайваньский. Собственно в Пекине считают, что и остров и пролив — их собственность, и вся прибыль должна идти прямиком к лидеру КНР. И, КНР уже более 70 лет пытается вернуть контроль над этими местами. Если лет 50 назад, это было буквально невозможно из-за мощности США и слабости Китая, то сейчас, конечно, шансы на успех значительно возрастают. Правда, они все также очень маленькие, и нападение на Тайвань и Третья Мировая для Китая — проигрышный вариант. Ведь, важно отметить, что Китай не воевал уже десятилетия, а США — ну, вы сами знаете, что они наделали за последние годы (не важно — успех или провал, главное это тренировки, которые у США были, а у Китая — нет).

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Интересный факт: у Тайваня куча важных ресурсов, и все мировые лидеры пытаются торговать с этой страной. Еще бы, ведь закупать микросхемы нужно. Но, при этом остров признается только маленькими государствами типа Белиза, Ватикана и Гватемалы. В списке тех, кто признал остров только 13 маленьких государств. А вот лидеры мировой экономики отсутствуют — США, которые провоцируют КНР на войну. Европейский Союз, который летает договариваться с Тайванем о помощи в случае войны. Но при этом, все торгуют с ним — даже КНР. Удивительно, но Китай находится на первом месте в списке тех, кто торгует с Тайванем. Но при этом, он же является тем, кто угрожает независимости и экономике Тайваня. Деньги решают. Кстати, Тайвань — это Китайская Республика, которая считает, что КНР — это их собственность. Так и было, лет 40 назад.

Тайвань это также то место, которое вечно находится в конфликте с Китаем. Все это началось еще во времена Второй Мировой. Собственно виновата в этом гражданская война. Как всегда — коммунисты да националисты. И, коммунизм победил, а национализм решил убежать от наказания, очень сурового, на остров. И маленькое государство "Китайская Республика" поддерживалось со стороны ООН и всего прогрессивного мира. Тайвань даже был постоянным членом совета безопасности. Ну, это пока прогрессивный мир не предал страну ради того, чтобы торговать с более крупным соседом Китаем (КНР). Получается, что 26 лет Китайская Республика была победителем в войне и настоящим легитимным государством с возможностью сидеть в ООН постоянно, а теперь это не Китай... Китай это теперь большая коммунистическая территория с огромными людскими ресурсами, и да, в ООН теперь сидеть будут они. Все таки людские ресурсы после Мировой Войны зарешали. А вот, умы Тайваня — нет. И спорить с Китаем сейчас никто не будет, ведь дешевые людские ресурсы и заводы отдавать совсем не хочется. Поэтому, как всегда, будем неофициально поддерживать врагов Китая. Все же логично, да? Честно, я даже сам запутался немного. Очень получается, лицемерно. Мы вас поддержим, но и экономику врага, за счет которой он наращивает военную мощь тоже поддержим... Логично, так по американски.

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Почему еще США захотели дружить с Китаем, и отказались от официальных отношений с Тайванем? Да эт... Просто Советский Союз тогда был очень мощным, вкупе с союзниками было очень опасно воевать на два фронта. А если бы Китай да Союз стали дружить... Ууу... Забудьте вообще про победу и гегемонию США, в таком случае шансов бы на демократию на нефтяных источниках не было. Вот вы понимаете, чем движет Америка — не дружбой и союзниками, и не хорошими отношениями с принципами. Они движут прибылью, торговлей и войной с другими крупными государствами, которые могут атаковать влияние США в мире. И Советский Союз тогда был еще той проблемой для США. При этом на официальном уровне они еще какое-то время поддерживали Тайвань... Очень двулично, и по американски. Как говорится ничего личного, только бизнес. Но эт, Тайвань... Ты же не обижаешься, микросхемы дашь?

Ну хотя, США в то время понять отчасти можно было. Если Китай был большим и прогрессировал — то Тайвань это необразованные крестьяне без навыков и экономики на малой земле. Что они могли тогда дать цивилизованному миру — Европе и США? Ничего. Это сейчас там находятся компании мирового уровня, а тогда там были лишь типичные заводчане и колхозники. В Китае таких людей было в разы больше, и Тайваньское правительство приняло решение пойти по другому пути — развивать ум граждан. Хотя, США никогда не отказывались от развития острова. Просто официально мы поддерживаем вашего врага, а неофициально вы получите от нас инвестиции в развитие экономики и вооружение. Собственно США инвестировали, а Тайвань на эти деньги начал создавать кучу стартапов. Настолько много, что теперь мы видим как это влияет на мир. Повезло, что там оказался человек, который учился в США и смог основать TSMC с полупроводниками обогнав остальные страны. Как вы понимаете теперь TSMC это то место, где закупают чипы мировые компании и приносят в экономику Тайваня еще больше денежных средств. В 90-х годах туда побежали все топовые компании и дали серьезный буст Тайваню. Вот вам и ответ — почему США хотят Тайвань, и почему Китай хочет Тайвань — высокие технологии и компании. Если Китай сможет заполучить себе все эти мощностя маленького острова, то Вторая экономика станет Первой, обгонит США и сможет диктовать всему миру свои условия, чего не хочет Запад. Это ж придется больше платить и меньше зарабатывать... а США так не желают делать. А аналогов нет, ведь чипы можно купить только там. И создать свое топовое производство за несколько лет в такой сфере — невозможно. Выходит, что есть только один вариант: война с Китаем, неофициальная поддержка Тайваня до войны, и буст для военных сил Тайваня. Ну а еще там есть Тайваньский пролив, который приносит огромные деньги. Если Китай вдруг вернет себе этот пролив — то, сможет ли США плавать со своими военными кораблями там? А дешево перевозить ресурсы? Думаю, нет.

Что происходит сегодня:

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Китай начал 3-х дневные военные учения у берегов Тайваня. Командование назвало их серьезным предупреждением западному миру. Маневры начались после того, как президент Тайваня вернулся из поездки в США. Китай против любых внешних контактов Тайваня, а уж тем более с Соединенными Штатами. Вооруженные силы Тайваня готовы ответить на любое действие Китая. Может даже атаковать вражеские самолеты, если те сунутся на территорию независимого непризнанного государства. Пекин неоднократно предупреждал Тайваньских лидеров воздержаться от поездок в США и США в Тайвань. Но западу на это... Как говорится плевать. Лидер Тайваня говорит, что не собирается поддаваться внешнему давлению со стороны Китая.

Учения серьезно подорвали стабильность в регионе.

На второй день МО Тайваня сообщило, что вокруг острова летали десятки вражеских самолетов Китая. В тот же день США сказали, что могут отправить своих военных на остров для защиты демократии. И, могут также помочь Тайваню военной техникой. Если будет война — то, они вступят в нее ради поддержки Тайваня. Лидер Тайваня поблагодарил США за поддержку.

Вчера же минобороны Тайваня сообщило, что десятки самолетов критически близко приблизились к острову. Туда же были направлены десятки кораблей Китая. Это последний день масштабных "тренировок" возле Тайваня. Китайские власти заявили, что возле острова совершали облет истребители с боевыми патронами. Это были имитации ударов по важным целям. ВМФ Китая оттачивают работу близь острова.

Отмечу, что недавно в Пекин приезжал президент Франции. Правда общение у него с Китаем не пошло. Он решил дистанцироваться от конфликта с Тайванем. Президент Франции против того, чтобы привлекать Европу в очередной конфликт и дестабилизировать мир еще больше.

Чешские власти также побывали на Тайване после того, как Гондурас перешел на сторону Пекина. Крупная делегация Чехии заявила, что поддержит Тайвань в конфликте. Отмечу, что на этой неделе Чехия также обновила свои документы, в которых говорится, что Китай является террористическим государством и угрозой для национальной безопасности.

Тайвань и Чешская Республика пережили авторитарное правление и глубоко понимают, что демократия не дается легко, поэтому мы можем стать надежными партнерами друг для друга на пути отстаивания демократии и свободы - делегация.

Совсем недавно военные истребители Тайваня также начали действовать. ВВС Тайваня сделали несколько взлетов на севере острова. Армия Тайваня находится в боевой готовности. Но при этом, как и я, многие жители этого острова считают — война маловероятна.

Желание аннексировать Тайвань довольно странное. Они говорят, что между Тайванем и Китаем есть какая-то связь и нужно нас аннексировать. Это звучит неразумно. Хотя, исторически были некоторые связи, но это не значит, что нас нужно аннексировать — житель.

Есть ли шансы, что начнется война?

Думаю, что нет. Слишком много факторов говорят об обратном. Во-первых, война на Тайване это огромные риски для мировой экономики. Во-вторых, огромные потери в военном и людском плане для США и Китая. Но, отступать никто не будет. Китай может проводить учения, а США подгонят свою технику к острову. Но все это, больше напоказ. Типа смотри, я угроза. Нет, я угроза и сильнее.

Хотя, переживать мы будем продолжать, поскольку неясно, вдруг у политиков случайно что-то стрельнет и начнется то самое... Военное вторжение и захват острова Тайвань с последующими потерями для мировой экономики. А еще там столкнутся две ядерные державы — определенно, думая про ядерную войну у нас появляется страх. И уже не за то, что мы не сможем приобретать долгое время новые смартфоны и компьютеры, а за то, выживем ли мы вообще? Умирать еще не очень хочется, тем более таким путем.

Важно отметить, что Тайвань — это остров. И, атаковать остров очень сложно. Учитывая, что военная техника на Тайване очень современная и могущественная — то, атаковать будет вдвойне сложно. Это тебе не захват маленького соседа, который находится буквально в 20 км по суше. Это, сложное преодоление пролива и борьба с новейшими системами ПВО. Высадиться на остров и захватить что-либо будет очень сложно, а при поддержке Соединенных Штатов буквально невозможно. А к Штатам присоединятся и другие прогрессивные страны: Корея, Япония, Европейский Союз и многие другие. Здесь союзник в лице Гондураса не поможет Китаю. Флота у вышеперечисленных стран будет больше, а Тайвань сможет удержать остров на протяжении месяца так уж точно. Последствия будут печальными, вплоть до разрушения мировых компаний. Хотя, зачем тогда Китаю нападать, если он все разрушит? Вопрос сложный. А как я сказал выше, без бомбежки вряд-ли кто-то захватит этот островок. Потерь будет много и это пошатнет китайский коммунистический режим, а вот демократический режим будет стоять и дальше. А в будущем он может пойти в атаку, и при поддержке цивилизованного мира победит в войне и станет признанной Китайской Республикой. Звучит очень фантастически, но примерно таков будет итог войны... Если, конечно, не пойдет в ход самое опасное вооружение в мире — ядерное. В таком случае можно будет забыть про высокие технологии на пару десятилетий, а Китай просто начнет полномасштабную мировую войну и не получит выгоды от таких действий. Именно поэтому, шансов на полномасштабную войну практически нет. Но, я не политик и не советник лидера КНР — знать, что планирует лидер не могу.

Есть ли шансы, что США отступят и решат отдать Тайвань с проливом и топовыми компаниями? Да ну, звучит слишком плохо для США. Тогда гегемония Штатов просто прекратит свое существование, другие страны поймут, что иметь дело с ней плохо, и все... А доллар сейчас и так находится в плачевном состоянии. Все же помнят недавние события с банком в силиконовой долине? Если США не будут находиться в топе, а его займет, например Китай, то придется восстанавливать экономику другой войной. И как тогда спасать свой доллар с долгами... Вопрос сложный. Ведь, долгов у США уже столько, что выплатить их буквально невозможно. Только дефолт с вытекающими плачевными последствиями для страны.

Также важно отметить, что большой Китай активно торгует с Западом. Если посчитать оборот от торговли с Европой и США - то, выходит сумма примерно на триллион долларов ежегодно. Если начнется война, то большой Китай потеряет все это. И, такая война приведет к сильному мировому кризису. Дефицит товаров, дефолты и голод... Все это станет реальностью в 21 веке. Страшно? Да.

Важно отметить, что Китай продолжает жить благодаря тому, что высокие технологии можно выкупить у других стран: у Японии, у США, у Тайваня. Да, патенты есть и куча разработок тоже. Но, разве Китай производит самостоятельно свои высокие технологии? Нет... А если начнется война, то будут ли Китаю давать данные технологии даже за деньги? Думаю, что нет. Ведь в РФ поставки различных комплектующих тоже официально прекратились, и на том же автопроме и авиа-отрасли это отразилось. Вот стоит ли вторгаться на Тайвань ради того, чтобы заполучить мировые компании и доступ к высоким технологиям, если ты потеряешь всю торговлю, репутацию и мировые технологии? Здравый смысл подсказывает, что пора найти компромисс, а не угрожать развитому соседу. Именно поэтому, шанс на вторжение очень маленький.

Но! Он все равно есть. Рекомендую задуматься о том, чтобы обновить свой компьютер, и купить новый смартфон. Про автомобили говорить не буду... Но если есть возможность, то можно и его. В случае войны цены подскочат, а возможность приобрести те же смартфоны буквально пропадет. Люди не будут готовы отдавать ценный товар, даже за огромные деньги. Это также сильно отразиться и на игровой индустрии. Учитывая, что люди не смогут обновить свои комплектующие, игровые компании перестанут так активно развивать графику и геймплей. В большинстве своем компании захотят рубить бабло на F2P играх. А может и вовсе закроются из-за того, что люди перестанут играть после такой войны. Это не маленький локальный конфликт в Ираке или Африке, а в прямом смысле опасность мировой войны. И после таких событий играть будет очень сложно. Жалко будет, если мы потеряем такую индустрию... Даже несмотря на то, что мы видим в последнее время только плохие проекты. Все таки, хотелось бы увидеть Starfield, GTA Vi, The Elder Scrolls: VI и многое другое. Давайте жить дружно и развивать мир с технологиями, а не воевать, это куда выгоднее для всего человечества.

Почему ситуация сегодня, пугает сильнее, чем в прошлом году?

Фото, которое успокаивает.

Напомню, что в прошлом году возле Тайваня также было все очень напряженно. В августе 2022 года Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США прилетала на остров. Тогда, пока летел самолет с Нэнси, Китай агрессивно отвечал на это действие. Тогда на прибрежных городах Китая близких к Тайваню собрались вооруженные силы. Жители Китая, видимо, через ВПН скидывали в сеть очень интересные кадры: сотни танков, корабли и поднятые в воздух истребители. Все это происходило на фоне того, что Китайские власти давили на Тайвань и США, а США в свою очередь непоколебимо летели к острову, иногда меняя курс. Тогда, все думали, что войны не избежать. Да что тут говорить, даже я следил целыми днями за полетом, надеясь, что все будет нормально. Ну, уже после финальной посадки в Тайване можно было вздохнуть. Почти. Несколько залетов военных истребителей и военная тревога, а также ответный взлет ВВС Тайваня немного испугали, поскольку Пелоси все еще была там. Но, спустя несколько дней самолет с Пелоси улетел подальше в США с сопровождением в виде авианосца. За 19 часов Пелоси тогда встретилась с главой администрации Тайваня и представителями местного парламента. Чтобы безопасно добраться до США, Пелоси сначала улетела в Южную Корею. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань. Своим визитом Пелоси хотела показать, что США не откажутся от острова несмотря на давление Китая.

Прямо сейчас в мире идет борьба между автократией и демократией - Пелоси.

В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. Это были первые масштабные военные учения близь острова, тогда включались воздушные тревоги в Китае и на острове, и были подняты военные истребители Тайваня. Не помню точно, но вроде на что-то реагировало ПВО. Короче, была очень напряженная ситуация, и казалось, что войны не избежать. Но через пару дней все успокоилось, и стало как всегда. Все торгуют, все спокойны и довольны. Через несколько дней действительно учения прекратились, войска отошли, а Тайвань вернулся к мирной жизни с агрессивным соседом.

Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов - Пелоси.

Не надо ломать эту красоту.

Собственно, в чем отличия между прошлым годом и этим? Ведь, посмотрев на действия Китая в прошлом, ничего опасного не будет. Ну, вообще не все так однозначно. Напомню, что уже прошли важные выборы в Соединенных Штатах (да-да, такие действия могли быть направлены на то, чтобы увеличить популярность определенной партии). Войны всегда были хорошей возможностью разрекламировать себя перед выборами. Если срочно нужно набрать авторитета и популярности среди народа — пойди да вторгнись в чужую страну, но с победой.

И лидер КНР также успешно смог победить на выборах. Как я сказал выше, он мог специально агрессивно ответить США, чтобы народ КНР ему поверил и доверился. В целом, так и произошло. Та ситуация была направлена больше на политическое давление и победу на выборах. Такое обострение ситуации было связано в большинстве своем с выборами в обеих странах — они прошли, и все временно нормализовалось. Вопрос, так сказать, решили перенести с 2022 года на 2023, чтобы подумать и не рисковать лишний раз.

Сейчас Китай активно следит за тем, что происходит с Украиной. Китай смотрит за тем, как на эту ситуацию реагирует мир, а в особенности НАТО и США. Ведь, если США выражают только озабоченность, то и Тайвань защищать не будут, верно?

Китай понимает, что санкции слабо могут повлиять на жизнь в стране и экономику в общем. При должных работах вред от санкций можно минимизировать, но в случае с высокими технологиями и Китаем это другая ситуация, которая требует отдельного разбора.

Также у Китая мало опыта в военных действиях. Страна буквально не участвует в войнах уже давно, и тренируется изредка. С такой подготовкой атаковать союзников и хорошо вооруженный остров — буквально самоубийство. Но, уже прошло много учений, и это знак.

А отправят ли США свои войска?

Сейчас конгресс просто пиарит себя. Но, скорее всего, Штаты отправят свои войска. Во-первых, у Тайваня с США хорошие отношения. Во-вторых, о намерении защищать Тайвань своими войсками в случае нападения Китая заявлял действующий президент Байден. Так что, пока что конгресс просто напомнил Китаю, что он готов поддержать действующего президента, если тот решит отправить войска на защиту острова. И в целом, Соединенные Штаты готовы на такое ради защиты стратегической точки. Это не Украина, которой нужно поставить только старую военную технику ради заработка. Это международная торговая точка и кладезь высоких технологий, которые отдавать ни в коем разе нельзя. Такое не раз подтверждали лидеры США — но, ради денег, приходится признавать большой Китай.

Что может стать причиной большой войны?

Во-первых, слабость союзников. Если НАТО или США окажутся слабыми в какой-то период, то Китай обязательно будет действовать. Возможно сугубо политическим давлением, но остров может легко перейти во владение большого Китая. Если в блоке начнутся проблемы, и это заметит лидер КНР — будут проблемы и предпосылки к тому, что пора брать новый компьютер, пока TSMC еще международная.

Во-вторых, личное желание лидера КНР никто не отменял. Если в какую-то ночь ему вдруг прейдёт идея атаковать — так и будет, и никто в таком случае Китай остановить не сможет (я про генералов КНР). В таком случае война начнется резко и спонтанно. Увы, но тогда мы узнаем про Третью Мировую после сна. Если лидер КНР продолжит усиливать свою власть в будущем, то, конечно, опасность для Тайваня будет продолжать расти в геометрической прогрессии.

Еще один важный фактор, который может указывать на войну — готовность армии КНР к войне. Лидер должен удостовериться, что операция пройдет успешно и без больших потерь. В ином случае, войны не видать. Как мы можем понять, что армия готова к вторжению? Много военных учений, сборы близь Тайваня на долгий срок, противоречащие заявления и возможно, угрозы. Хотя, обычно тот, кто много кричит, не собирается делать зло. А вот тот, кто молчит или пытается сказать, что желает урегулировать все мирным путем — делает наоборот. Психология.

Злой(

Важно отметить, что перевод некоторых войск США на Тайвань и активные поставки вооружения могут значительно помочь Тайваню. Если Тайвань будет активно вооружаться новейшей техникой, то Китай, конечно не захочет атаковать без обновления своей армии, что несколько отодвинет военный конфликт. Но, перевод войск США на Тайвань может и наоборот спровоцировать КНР на активные действия.

Но нужно помнить, что решение о войне не принимается за день. Нужно обязательно анализировать выгоду. Если последствия приведут к большим проблемам, нежели выгоде — войну начинать не будут. Ну только если цель не уничтожить мир и свою страну конечно. Правда можно случайно просчитаться и ошибиться... Печально будет.

Но! Если логика говорит тебе, что вторжения не будет - оно будет! Логика не работает... В большинстве случаев это именно так.

Следить лучше всего за секретными службами США. Обычно, они ошибаются редко и предугадывают события до их начала, особенно если говорить про военные конфликты. А вот СМИ — это зло, и там можно найти кучу мнений. А вот, верить генералам не стоит, ибо они часто предугадывают события не так, как должно быть.

Еще важно отметить, что симуляция войны показала, что вероятность победы Китая маловероятна. А обе стороны (США и Китай) понесут огромные потери в ходе битвы за остров. Общее число погибших/раненых превысит цифру в размере 10 тысяч. Если же США не начнут поддерживать военным путем Тайвань в войне, то остров будет захвачен за три месяца. Также, США не смогут адекватно защищать Тайвань без помощи Японии (а это хороший союзник США с договорами). Подготовку ко вторжению невозможно скрыть, ибо атака на остров через пролив, не равно атака по суше. Американская разведка точно сможет спрогнозировать вторжение на Тайвань. При этом симуляция показала, что военные истребители в этой войне малоэффективны. А Китай в свою очередь будет терять большинство истребителей сразу при взлете.