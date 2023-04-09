При чем здесь Чехия — вопрос...

реклама

Власти Чехии начинают действовать. Они показывают, что готовы на большее, чем только осуждать действия других стран, которые считаются агрессивными на Западе. Собственно это происходит в свете последних событий возле Тайваня. Китай начал учения, и агрессивно давит на остров и США, чтобы те просто отдались Китаю. Каким боком к этим событиям Чехия? Вопрос, но Министерство Обороны этой страны планирует включить Россию и Китай в список угроз для национальной безопасности. Фактически, Чехия начнет считать, что эти страны - в буквальном смысле террористы, и с ними иметь дела нельзя. Продолжит ли эта страна закупать ресурсы и технику у Китая и России? Безусловно, но может не по официальным документам.

Сотрудник МО Яна Иреша сообщила, что ранее в соответствующих документах уже были намеки на признание двух стран террористами, но все это было очень размыто и трактовать это можно было по-разному. Видимо когда нужно торговать — то все нормально, все легитимно, а когда нужно осудить ради прибыли — так это, вы террористы. И что там насчет энергии?

Теперь в этих документах все стало прозрачнее, и Китай с Россией приравнены к терроризму. И, каким-то образом влияют на нац.безопасность Чехии. Видимо ракета долетит... Из Китая.

Все это происходит, поскольку министерство обновляет документы по вопросам государственной безопасности. Как вы понимаете, процесс обновления подходит к концу. Обновление были вынуждены делать, поскольку старые нормы являлись устаревшими и не обеспечивали должную безопасность в изменившемся мире.

Важно отметить, что при этом Чехия продолжает помогать Украине, как гуманитарно, так и военными поставками, включая модифицированными пикапами. А вот с гражданами России, и похоже Китая обходится будут несколько иначе... Также важно отметить, что Чехия поддерживает Тайвань в китайском вопросе. Недавно на остров прилетала даже делегация из страны. Это произошло после того, как на сторону большого Китая перешел Гондурас (не, ну союзник сильнее Чехии конечно).

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде Тайвань и Чешская Республика пережили авторитарное правление и глубоко понимают, что демократия не дается легко, поэтому мы можем стать надежными партнерами друг для друга на пути отстаивания демократии и свободы - делегация.