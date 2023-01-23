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Материнская компания Google сокращает 12 тысяч рабочих мест по всему миру
2023 год - удар по сотрудникам, сокращения подтверждены в Riot, Unity, Microsoft и Google.
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Материнская компания Google, Alphabet, тоже будет сокращать рабочие места, примерно 12 тысяч сотрудников будет уволено по всему миру в результате данных действий. Около шести процентов всего персонала будет сокращено в итоге, что же за год такой.

В последние недели, даже нет, в последние дни сокращения подтверждаются по всем компаниям: технологическая индустрия приняла на себя знатный удар. Сокращения подтверждены в Unity, Microsoft, Riot. Кто дальше?

Напоминаю, что в результате сокращений Microsoft, работу потеряют почти 10 тысяч человек, включая тех, кто работает над Starfield в студии Bethesda, и над Halo в 343 Industries, и даже в The Coalition. Бывшие сотрудники 343 уже прокомментировали действия руководства Microsoft, при чем обвинения там довольно серьезные, советую ознакомиться.

Также работу потеряют сотрудники Amazon - 18 тысяч человек. В Unity сократят 300 рабочих, а в Riot под нож попали рабочие из киберспортивной сферы. Теперь к флешмобу сокращений присоединяется Google, а точнее материнская компания Google - Alphabet. Это только начало 2023 года в технологической индустрии, дальше только больше, боюсь представить что нас ждет в следующий понедельник... Готовим попкорн, чтобы следить за массовыми сокращениями по всему миру, особенно в Ubisoft, поскольку Ив Гийемо находится в незавидном положении со своей компанией.

Как сообщает Reuters, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи подтвердил в электронном письме, разосланном сотрудникам, что около 12 тысяч человек будут уволены из компании. Аналитики уже все посчитали: это примерно шесть процентов от общего штата компании, все сокращения носят глобальный характер, поскольку уволены будут сотрудники по всему миру. Некоторые рабочие в США уже получили письмо счастья, которое подтверждает их сокращение, им бы найти работу, да поскорее, ибо через месяц другой это будет затруднительно. Даже если вы работаете на островах, вы можете быть сокращены в результате данных действий Alphabet.

Пользователь Твиттер ulonnaya опубликовал сообщение на всеобщее обозрение, ведь теперь это законно, вот что сказано в письме счастья от Google:

У меня для вас печальные новости, мы приняли решение сократить штат примерно на 12 тысяч человек. Некоторые сотрудники из США уже могли получить письмо счастья, их коснется увольнение. В других странах это займет определенное время, поскольку необходимо соблюдать местные законы и практики. К сожалению, это также означает, что нам придется расстаться с талантливыми сотрудниками. Нам было сложно их нанимать, и нам сложно с ними расставаться, нам нравилось вести с ними работу. Я глубоко сожалею об этом.

Тот факт, что это решение повлияет на жизнь сотрудников в Google, сильно меня беспокоит, и я беру на себя всю ответственность за решения, которые привели нас к этому — Пичаи.

Пичаи отметил, что за последние два года компания продемонстрировала необычайный рост, но сокращение штата необходимо в условиях экономики 2023 года, которая, по всей видимости, стагнирует, не позволяя проводить массовые эксперименты в технологической отрасли.

Кстати, увольнения в Amazon, можно назвать одними из самых крупнейших в истории компании. А некоторые сотрудники прощались с должностью после получения простого сообщения: "К сожалению, ваша роль была упразднена". Вот так, без сочувствия, без благодарности, без поощрений, просто уволили, будто ты ничего для бизнеса не значил.

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Это также означает, что в будущем нас ждут новые сокращения. Январь и февраль будут наполнены печальными новостями из мира технологий, что в долгосрочной перспективе может привести к неминуемому ухудшению качества проектов.

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#google #экономика #сокращения
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