Компании сговорились? Microsoft, Unity, Ubisoft... Кто дальше???

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Мировая экономика стагнирует, но из-за действий руководств компаний может и вовсе начать ухудшаться... Сокращения, сокращения и еще раз сокращения по всем игровым студиям, это реальность начала 2023 года. Программисты попали в неприятную ситуацию, что тут скажешь. Недавно стало известно, что компании Microsoft и Unity сокращают своих сотрудников в результате чего пострадают более 10 тысяч человек. Также к акции присоединилась и Riot Games, разработчик League of Legends. Неблагоприятное время, чтобы выступать с критикой, что тут сказать.

Известный журналист Джейкоб Вульф через VGC сообщил, что Riot начала массовое увольнение рабочих. Пока что масштаб сокращений неизвестен, но источники журналиста утверждают, что увольнения серьезно скажутся на рекрутинге в сфере киберспорта. По всей видимости под сокращения попали должности связанные с киберспортивными мероприятиями.

Riot ранее не проводила много сокращений, но в нынешних экономических условиях, это уже норма. Экономические трудности начинают сказываться на крупных корпорациях.

Напоминаю, что одна из самых крупных компаний тоже начала проводить сокращения - Microsoft. Под сокращение попадут более 10 тысяч сотрудников, из различных студий, включая Bethesda и 343 Industries. Компания Xbox заявила, что сокращения необходимы в связи с нестабильной экономикой. Генеральный директор Microsoft заявил, что компания планирует уменьшать расходы и будет консолидировать свою недвижимость. Все это может сказаться на разработке масштабных проектов: Starfield, Halo, и так далее. Подробно об этом я написал здесь.

Unity также проводит сокращения, под них попадут 300 человек, и разработка некоторых проектов прекратится до лучших времен. Генеральный директор Unity поблагодарил сотрудников за отличную работу, но в условиях 2023 года, к сожалению, с ними придется попрощаться до лучших времен. Получается, что сотрудникам придется искать новую работу, все в тех же плохих экономических условиях и вероятнее всего они будут уезжать в Китай... Поскольку у них проблем вообще не наблюдается.

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Утром, журналист обещает предоставить подробную информацию по сокращениям, включая масштаб произошедшего. Вероятно, мы узнаем, на что повлияют данные увольнения, может быть турниры по LoL отменяются? Не может быть... Звучит странно, но в условиях 2023 года реально.