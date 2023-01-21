Экономика стагнирует, так что, ищите новую работу.

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Мировая экономика не растет с высокой скоростью, а скорее стагнирует, а потому технологические компании не готовы тратить денежные средства на содержание сотни сотрудников. Unity вошла в эту группу "бедных" компаний, по сообщениям, компания уволит более 300 сотрудников. В основном они вели работы в административном отделе, отделе IT-безопасности и отделе маркетинга.

Новость поступила от The Wall Street Journal и Games Industry.biz. Второе издание получило письмо отправленное генеральным директором Unity Джоном Ричителло, оно было направлено сотрудникам.

Мы переоценили наши задачи, стратегии, цели и приоритеты в свете текущих экономических условий. Мы по-прежнему ориентируемся на тот же рост, однако нам необходимо быть более избирательными в инвестициях, чтобы стать сильной компанией.

В данный момент Unity работает над несколькими проектами, они связанны с объемной 3D-камерой, которая позволит смотреть спортивную трансляцию под любым углом. Пришлось отказаться от релиза технологии, поскольку нынешняя мировая экономика не позволяет сделать данный релиз успешным. Так скажем, время еще не пришло, а потому все сотрудники, которые вели работы над проектом будут уволены. Генеральный директор в восторге от проделанной работы, но они больше не нужны, так что да, ищите новую работу, спасибо.

Последнее массовое сокращение штата в Unity проводилось полгода назад, тогда было уволено около 225 рабочих, это произошло в июне 2022 года. Вслед за увольнениями Unity выкупала акции, и по мнению генерального директора, учитывая экономическую ситуацию, это было неудивительным действием.

Мы чувствовали, что около четырех процентов того, над чем мы работали, не позволяло нам эффективно продвигаться вперед и расти в новых сферах как компания.

Но, Unity все равно растет с каждым годом, в большинстве своем благодаря покупке других компаний. Вот недавно было приобретение IronSource, и Unity уже управляла судьбой 8000 человек. По информации The Journal, даже с сокращениями, компания растет, за последние годы в компанию пришли тысячи человек.

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Кстати, Microsoft и Riot тоже сокращают штат. В ближайшие недели будут выпущены подробные отчеты, аналитики ожидают, что техногигант уволит до 10 тысяч сотрудников. Riot сфокусировала свой удар на киберспорте, что теперь будет с киберспортивной сферой League of Legends - большой вопрос.