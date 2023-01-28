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Ubisoft перевела разработчиков Project Q на работу над Assassin's Creed Mirage
А Гиймо еще сказал денег нет, а почему тогда проекты бросают на финальной стадии?
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Ubisoft закрыла очередной проект Project Q, который дошел до стадии закрытого тестирования. Разработчиков, как всегда, перевели на работу над другим проектом. По сообщениям, это вероятно, Assassin`s Creed Mirage.

Новость об отмене Project Q появилась пару дней назад на официальном Discord сервере. Разработчики с грустью сообщили о решении руководства. Очередной проект Ubisoft попал под нож, на фоне бед в компании: недавно был перенесен проект Skull and Bones, а также отменены 3 неанонсированные игры. Все они стоили денег, однако Ив Гиймо считает, что отмена сэкономит больше денег, чем релиз и полировка. Входит ли Project Q в тройку отмененных проектов — неясно, поскольку технически игра была анонсирована и подтверждена после утечек геймплея в сеть. Такой себе полуанонс получается, так что, непонятно. Но судьба предрешена — проекту не жить, игра-арена была отменена. Причину отмены нам не сказали, вот заявление разработчиков в Discord:

Это весомое достижение для нашей команды, спасибо за вашу веру в нашу команду. Мы сумели дойти до закрытого тестирования, мы работали над игрой больше года, но с сожалением сообщаем, что руководство отменяет проект.

По словам редактора Kotaku, вероятно, разработчики Project Q были переведены в другую студию на работу над Assassin's Creed Mirage. Кстати, также редактор отметил, что отзывы игроков про Project Q были в основном положительные, а сам проект был "многообещающим".

Ubisoft отказалась отвечать на многочисленные просьбы прокомментировать вчерашнюю отмену Q, но я слышал, что некоторые считали его очень перспективным проектом. Насколько я понимаю, команды были перераспределены к Assassin's Creed Mirage.

Учитывая, что Assassin's Creed Mirage - масштабный проект компании и последняя надежда Ubisoft в 2023 году, решение неудивительное и весьма ожидаемое. Вопрос в том, возобновят ли разработку Project Q в будущем, или же нет, ибо проект по комментариям многообещающий.

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Все это происходит на фоне приближающейся забастовки Ubisoft Paris и многочисленных обвинений генерального директора Ива Гиймо. У компании действительно много проблем, при чем не только с деньгами.

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#ubisoft #assasins creed #project q #assassin&quot;s creed mirage
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