Похоже, Ubisoft напрашивается на то, чтобы ее наконец выкупили. Где же Microsoft со своими аппетитами?

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У Ubisoft крупные проблемы, да настолько что руководству пришлось отменить 3 неанонсированные игры, которые находились в разработке, и вновь пришлось перенести больную тему французской компании - Skull and Bones, да сколько можно уже?! Похоже, проект будет хуже, чем Cyberpunk 2077, но давайте не будем думать о плохом, разберемся с этим позже.

Так вот, с акциями у компании беда — точнее, просто закономерный обвал на 21% после плохой отчетности, 18 евро за штуку необходимо отдать, чтобы стать частичкой французской компании. Сейчас акции торгуются за 21 евро. Что компания пытается донести игровому сообществу своими проблемами? Вероятно, очень желает, чтобы ее наконец выкупили и прекратили мучения. Об этом говорил Джефф Грабб, но другим компаниям пока что такой мертвый груз в виде Ubisoft не нужен, теперь руководство стоит перед сложным выбором, который не принесет репутацию, доходы и популярность, к сожалению, тут только риски и возможные потери огромных сумм.

Напомню, что в прошлом году компания отправила на тот свет еще несколько проектов, например Ghost Recon Frontline, проект, к сожалению, не прошел дальше, чем на альфа-тестирование. Roller Champions тоже попала под нож, не буду упоминать старые проекты, сервера которых были отключены навсегда, вроде как удалось спасти только Anno, и только благодаря разработчикам, которые были готовы работать ради дружелюбного сообщества — спасти Ubisoft могут, только сами сотрудники, очевидно, что не руководство, которое в данный момент ищет возможность еще заработать и "слить" все проблемы на другую компанию, например на Microsoft...

Почти спустя год, как Ubisoft начала поиски "спасителя", никто не объявился, мы по-прежнему не слышим планы руководства, как спасать тонущую в бедах компанию, и плохие новости только накапливаются с каждым кварталом. Крупные компании смеются над Ubisoft из-за их провалов, а очередной перенос Skull and Bones и отмена новых проектов, только усугубит проблему с поиском партнеров, разве что из жалости выкупят за символическую сумму? Сейчас структура всей компании — проблема для нее самой, а не плюс, как было раньше.

Джефф Грабб считает, что такие проблемы могут привести компанию к сотням увольнений, а то и тысячам. Крупная компания потеряет популярных и талантливых сотрудников, которые пытались держать компанию на плаву выпуская действительно хорошие проекты, тут очевидно, жадность самого руководства пускает под нож хорошие задумки, и вводит донат в Assassin`s Creed (в последнюю надежду компании, как говорится). Сокращения — это уменьшение рабочей силы, уменьшение новых проектов, и как следствие удешевление акций и качества игр... Останется только AC? Будущее компании выглядит печально, по мнению Джеффа реструктуризация неизбежна.

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Возможно, Ubisoft сможет поглотиться благодаря китайскому гиганту Tencent? Тут у Ubisoft три выбора: делать качественные проекты и дальше, несмотря на репутационные проблемы, в особенности фокусируясь на AC. Второй путь — поглощение. А третий — смерть.