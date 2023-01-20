Проект закрылся раньше, чем успел выйти в релиз.

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Неприятные новости от Ubisoft продолжают поступать, не останавливаясь ни на секунду, ведь компания вновь решила отменить очередной проект. Сегодня решилась судьба Project Q, этакой "арены для командных сражений". Проект был анонсирован в прошлом году после утечки геймплея в сеть, но в Discord разработчики заявили, что отказываются от дальнейшей разработки тайтла. Все, не будет очередного донатного проекта от Ubisoft, денег мало.

Напомню, что в прошлом году в сети появились кадры некого проекта под названием Project Q, это была мультяшная игра с ареной, а проект напоминал battle royale. Проект находился на ранней стадии разработки, разработчики не успели даже определиться с итоговым функционалом, но Ubisoft подтвердила, что разработка ведется. Был представлен концепт-арт, одновременно была разрушена теория про NFT и королевскую битву.

Insider Gaming сообщает, что разработчики отказались от создания проекта и сообщили об этом на официальном Discord Playtest сервере. В заявлении не отметили причину отмены, также не отметили, относится ли этот проект к трем отмененным неанонсированным проектам, об отмене которых, стало известно неделю назад. Дополнительная отмена будет означать, что дела у компании идут еще хуже, чем мы думали, а если этот проект входит в ту печальную тройку, то все нормально.

В сообщении разработчики поблагодарили игроков за веру, также отметили, что достижение в виде одного закрытого тестирования — действительно серьезное достижение для команды разработчиков, по всей видимости, они даже не думали, что зайдут так далеко с данной концепцией. Отзывы игроков поддерживали команду создателей на протяжении более года и разработчики старались продолжать работу над игрой изо всех сил, они сделали все возможное для реализации идеи. Но, разработка все таки будет прекращена, вероятно, сами создатели этого не желали, но руководство считает иначе, наверное долги мешают...

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Хотя технически проект уже был анонсирован, нам выдали только один концепт-арт, ну и закрытое тестирование, но его видели лишь единицы. Официальное название для игры даже не придумали, кроме Project Q. Вполне можно считать, что проект относится к той несчастной тройке игр, которые были отменены неделю назад.