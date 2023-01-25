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Профсоюзы Ubisoft Paris проведут забастовки в пятницу, несмотря на извинения Ubisoft
Повысить качество рабочих условий все таки придется.
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Ubisoft Paris хочет провести забастовку в эту пятницу, несмотря на публичные извинения генерального директора Ива Гийемо. Сегодня, профсоюзы Ubisoft Paris вновь призвали рабочих бастовать, в эту пятницу показать, что в студии низкие зарплаты и плохие условия работы, в том числе изнурительная работа над проектами с выгоранием без компенсаций и давлением. Также бастовать будут из-за последнего обвинения генерального директора, его извинения не помогли решить проблему. В эту пятницу, мы увидим либо выполнение требований, либо забастовку профсоюзов, и это только начало.

Сегодня STJV и Solidaires Informatique выпустили новое заявление, они призвали руководство продолжать ставить под сомнение работу, выполняемую сотрудниками, не рассматривая возможность, что в провалах виноваты сами руководители, в том числе генеральный директор. Профсоюзы также сказали, что в компании "абсурдные" условия производства игр, к сотрудникам относятся как к обузе студии, от которой необходимо как можно скорее избавиться.

Одна из основных причин, по которой профсоюзы призывают сотрудников Ubisoft Paris начать забастовку — недавнее обвинение генерального директора Ива Гийемо в адрес сотрудников, оно подталкивает сотрудников к новому выгоранию и дополнительному психологическому давлению. Ив заявил, что мяч находится во дворе сотрудников, и это было воспринято в негативном ключе. В итоге Ив извинился, и сказал, что его восприняли неверно, то бишь, извинение как бы есть, но особо на извинение оно не похоже. По всей видимости профсоюзы такое извинение не приняли, да и есть еще одна причина, почему забастовка состоится.

Дело в том, что Ubisoft решила не выполнять поставленные условия по улучшению условий труда. Профсоюзы просили увеличить зарплату учитывая высокую инфляцию, в условиях было закреплено 10% повышение для всех сотрудников компании. Также профсоюз хотел бы увидеть четырехдневную неделю и больше прозрачности от Ubisoft, чтобы знать, как та взаимодействует с персоналом по миру. Профсоюз аргументирует это тем, что необходимо следить за жестокой политикой руководства и ставить руководителей сразу на место.

Отмечу, что сам Гийемо по поводу требований ничего не говорил, однако финансовый директор компании сказал, что никто увеличивать зарплату не будет. Почему? Потому что денег нет, у компании плохое финансовое положение. При этом Гийемо сказал, что у компании имеется около 1.5 миллиарда евро в запасе.

Забастовки пройдут 27 января, если Гийемо не выступит с заявлением, в котором пообещает выполнить условия профсоюзов. Хотя, учитывая, что отказ последовал от финансового директора, новых, положительных заявлений без активных действий от руководства добиться не получится. А жестокую политику и вовсе никто отменять без давления не будет, просто потому, что данная политика дает больше контроля над сотрудниками.

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Напомню, что все эти события начались после того, как Гийемо обвинил сотрудников в том, что из-за них перенесли Skull and Bones и отменили 3 неанонсированные игры. Хотя, потом Гийемо просто сказал, что те проекты были не популярными. Они были и не тем, что сейчас надо геймерам...

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#ubisoft #ubisoft paris #профсоюзы #профсоюз
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