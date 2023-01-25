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Генеральный директор Ubisoft извинился перед сотрудниками после обвинений
Вот так, быстро можно руководство поставить на место.
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Ив Гийемо, генеральный директор Ubisoft, извинился перед сотрудниками после того как получил ответ на свои обвинения. Критика она быстро ставит на место даже высшее руководство крупных компаний, он просто вдруг вспомнил, что может потерять приятное место, где можно заработать пару миллионов на жизнь, вот и пришлось извиниться перед рабочими.

А началось все с того, что Ив Гийемо обвинил сотрудников в финансовых проблемах. Напоминаю, что недавно компания перенесла Skull and Bones и отменила 3 неанонсированных проекта, это привело к падению акций, потере репутации и другим сложностям. Пришлось принимать новые меры по экономии денежных средств, поскольку долги накапливаются, а проекты никак не выстрелят и не принесут существенного дохода, один Assassin`s Creed не может тянуть огромную французскую компанию. Ив не нашел ничего лучше, чем обвинить в проблемах обычных сотрудников. Он так и сделал, написав им электронное письмо, где сказал, что все зависит от сотрудников. Только они несут ответственность за качество проекта и выход его в срок и в рамках бюджета. Так скажем, он просто переложил свою вину на них, свои обязанности просто забыл.

Профсоюз Solidaires Informatique и Ubisoft Paris молчать не стали, они заявили, что выйдут на забастовку через пару недель, если Ив не исполнит требования сотрудников, а требования очень приятные для всех рабочих: повышение зарплаты, четырехдневная неделя, и так далее. Одним словом, улучшение труда.

Работники сразу отреагировали на критику, ответив своими обвинениями, поскольку заявление Ива усилило давление на сотрудников.

Мяч теперь на нашем дворе — на протяжении многих лет он был у нас. Так почему же вы так плохо распорядились мячом, что мы, работники, вынуждены исправлять все за вас?

Вот, что тогда сказал профсоюз в ответ генеральному директору:

Господин Гийемо требует слишком много от своих сотрудников, без дополнительной компенсации. Соответствует ли заработная плата высокой инфляции последних лет? Как насчет введения четырехдневной недели? Что было сделано для команд, которые выходят из производств истощенными?

Он также отметил полученные деньги от Tencent, это миллионы евро, которые получила компания, но ни работники, ни студии, а руководство, деньги как будто исчезли из поля зрения, и вышли из компании на мальдивы.

Гийемо встретился с работниками и начал свою встречу с извинений: "Я слышал ваши отзывы на мое письмо и мне жаль, что это было воспринято в негативном ключе" - сообщают неназванные источники Kotaku. Гийемо сказал, что хотел донести несколько иную мысль говоря о мяче во дворе рабочих. Он сказал, что ему как никогда нужна "энергия и талант" работников, но все начинается с головы - с руководства, которое должно создать приемлемые условия для успеха.

На встречу пришел финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге, он заявил, что компании необходимо сократить расходы денег и повысить производительность, так сказать изо всех сил сделать идеальный проект без зарплаты, работая днями и ночами. Директор по персоналу Аника Грант ответила на требования профсоюза про повышение зарплаты и четырехдневную неделю, именно за невыполнение требований работники собирались бастовать 27 января. Директор заявил, что отклоняет требования сотрудников о четырехдневной неделе, а еще, что зарплаты повышаться не будут, поскольку у компании не хватает денежных средств на такую роскошь для сотрудников. Пока у компании финансовые трудности — зарплата повышаться не будет, и все равно что инфляция бешеная. Сам Гийемо не комментировал требования сотрудников о бонусах.

Следует отметить, что сам Гийемо сказал, что баланс Ubisoft довольно крепкий — около 1,5 миллиарда евро наличными. Так вот, как выглядит недостаток средств, 1,5 миллиарда. Наверное, на очередную поездку на мальдивы не хватает, приходится врать.

Французский гигант явно испытывает некоторые трудности, особенно в хороших проектах. Учитывая постоянное недовольство рабочих, недостаток денежных средств, отсутствие репутации на рынке, эти проблемы, будут решаться довольно долго. Из последних новостей, стало известно, что компания работает над кучей игр — но многие из них, просто уходят в мусорку после того, как компания смотрит на бета-версию. Финальный проект требует полировки, но компания просто закрывает игру и переводит сотрудников работать над другим, революционным и точно успешным проектом. Далее история повторяется и так на протяжении десятилетия. Что останется от Ubisoft с таким ходом работы, не ясно, а что будет с Skull and Bones, вдвойне неясно.

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Что будут делать рабочие, тоже весьма интересно. Вероятно, будет забастовка, а это остановка производства и новые проблемы. Тогда руководство точно потеряет всю возможную репутацию.

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#ubisoft #игровая индустрия
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