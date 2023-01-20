Вот такое объяснение поступило от руководства...

реклама

Французы хотят сохранить лицо в игровой индустрии, после провала: 3 неанонсированных проекта были отменены, а Skull and Bones вновь перенесена. Французский гигант Ubisoft, уже не гигант, ведь акции падают, а сотрудники готовятся протестовать против плохих условий труда и маленькой заработной платы. Но, руководство падать лицом не собирается, появилось объяснение, почему новые проекты, на которые уже были потрачены миллионы, отменяются. Дорогостоящие ошибки ради потребителей...

Insider Gaming пообщались с разработчиками из компании Ubisoft, и выяснили, почему компания задерживает и отменяет проекты с огромной скоростью, в то время как руководство хочет сократить расходы на миллионы долларов. Разработчики сказали, что Ubisoft делает очень много игр, но многие требуют должной полировки, и дополнительные затраты. Сами сотрудники высказывались анонимно, поскольку разглашать информацию запрещено.

Пообщавшись, сложилось мнение, что Ubisoft отменяла такие проекты, которые "не нравятся геймерам и сообществу", и скорее всего провалятся. Мда, а вдруг бы нам понравилось? Почему сразу отменять то?

Ubisoft разрабатывала кучу проектов в жанре Battle Royale, но многие из них в итоге были отменены и заброшены, поскольку парочка просто провалилась в продажах, а парочка требует серьезной полировки. По словам сотрудников, скорее всего, проекты мы не увидим никогда. У Ubisoft есть несколько франшиз, которые приносят стабильный доход, а в остальном только эксперименты, чтобы попасть в яблочко и срубить куш.

У нас нет недостатка игр, просто они требуют много времени и доработки.

Сотрудники заявили, что у них все нормально с идеями, они работают много и делают действительно много интересного в компании, но слишком много проектов требуют должной проработки, чтобы выйти на рынок качественными. Сотрудник заявил, что работает над неанонсированной игрой с 2019 года, а выйдет она только к 2025 или 2026 году, может быть это Ghost Recon?

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По словам разработчиков, Ubisoft возлагает большие надежды на будущую Assassin's Creed Mirage и Avatar: Frontiers of Pandora, эти проекты должны выйти до конца года, хотя, Avatar может выйти и в 2024 году. Вероятно, Ubisoft останется компанией, которая делает качественные игры, но не благодаря руководству, а благодаря самим сотрудникам. Помните, что вы получаете качественную игру в большинстве своем лишь благодаря работникам, которые делают проект в плохих условиях.