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Ubisoft Paris призывает к забастовке из-за низких зарплат и переработок
А вот и первые последствия от действий руководства Ubisoft...
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Тоталитарный строй в Ubisoft скоро закончится массовой революцией сотрудников, а руководство будет бежать...? Звучит как история из книги, но похоже все к этому идет. Работники из Ubisoft Paris могут стать первыми, кто выйдет на забастовку из-за низких зарплат, переработок и оскорблений от руководства, профсоюз начинает борьбу с несправедливыми условиями труда, и с плохим руководством, а все потому, что генеральный директор позволил себе слишком много высказываний в последнюю неделю после катастрофических действий: отмены 3 неанонсированных проектов и перенос Skull and Bones, который привел к падению акций и репутации компании среди других компаний. Генерального директора обвинили в давлении на персонал.

Ubisoft Paris и профсоюз Solidaires Informatique утверждают, что Ив Гийемо перекладывает вину со своих плеч на сотрудников, за недавние провалы и отмену некоторых проектов на прошлой неделе, он заявил, что только работники виноваты в том, где находится компания сейчас, и в том, что проекты плохого качества. После того как появились новости, что у компании проблемы, и приходится отменять проекты, Ив, разослал письма сотрудникам, где попросил их на полную выкладываться на работе, и быть приверженными работе на протяжении целого дня, чтобы привести компанию к успеху.

Вы должны быть настолько эффективными и бережливыми, насколько это только возможно.

Такое общение сотрудники восприняли неодобрительно. Как говорится, не подливай масла в огонь, но Ив сделал иначе, последствия придется разгребать тоже самостоятельно. Solidaires Informatique утверждает, что Гийемо усиливает давление на сотрудников и перекладывает свою вину на рабочих, призывая остальных к дополнительным нагрузкам, которые могут привести к выгоранию, без компенсации. Ив заявил, что все в руках сотрудников, и что только от них зависит выпуск проекта в срок и в рамках бюджета.

Господин Гийемо требует слишком много от своих сотрудников, без дополнительной компенсации. Соответствует ли заработная плата высокой инфляции последних лет? Как насчет введения четырехдневной недели? Что было сделано для команд, которые выходят из производств истощенными?

В ответ обвинениям Ива, профсоюз заявил, что требует немедленно повысить заработную плату на 10% с учетом инфляции всем работникам, также он попросил улучшить условия труда, например ввести четырехдневную неделю. Профсоюз осудил политику руководства, которая подталкивает сотрудников к увольнению, и приводит остальных к выгоранию без компенсации за это.

Недавно вы получили миллионы от Tencent, сотни миллионов евро, у вас точно имеются деньги.

Профсоюз призвал сотрудников Ubisoft Paris к забастовке 27 января с 14 до 18 часов. Ubisoft пока не ответила на требования Solidaires Informatique.

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И как при этом еще можно обсуждать выпуск проектов, и главное качественных проектов? Как и говорилось, руководство ходит по тонкому льду, а компания рискует и вовсе пропасть из мира игровой индустрии. Ждать от Ubisoft хороших проектов теперь еще сложнее, Assassin`s Creed Mirage поистине последняя надежда руководства.

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#ubisoft #европа #ubisoft paris
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