Samsung подумала, а чем мы хуже китайцев?

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Прекрасная информация поступила от инсайдеров по поводу расцветок для будущего флагмана компании Samsung - Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. По мнению инсайдеров, новый смартфон получит множество различных расцветок, начиная от брутального черного, и заканчивая ярко-красным цветом как любят китайцы. Судя по утечкам, корейцы решились на эксперименты, поскольку будет существовать почти десяток различных цветовых решений для будущего флагмана, подобрать цвет на свой вкус не составит труда, только если вы конечно не уникальный человек, которому нужен какой-нибудь лазурно-белый оттенок.

Первые доступные цвета в официальных магазинах будут весьма стандартными для компании: это темно-зеленый как в Iphone, бежевый (вместо белого), черный и ярко-розовый. Но, также на официальном сайте можно будет заказать эксклюзивную версию в новых цветах, об этом с нами поделился надежный инсайдер Ross Young в Twitter. Так какие же цвета компания решила выпустить на этот раз? Весьма нестандартные, скажу я вам: серый, светло-голубой, светло-зеленый и красный.

Как я и сказал выше, эксклюзивные цвета таковыми являются, потому что заказать их можно только через интернет-магазин Samsung, и весьма, вероятно, что такие смартфоны будут доступны лишь в ограниченных странах. Надеяться, что пару партий таких вариаций поставят в Россию не стоит, придется искать обходной путь для заказа, например AliExpress.

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Сам дизайн S23 по рендерам при этом особо не поменялся, телефон все также похож на S22, а потому, если вы обладатель S22, и хотите поменять стиль, новые цвета — ваш выбор. В остальном что известно, так это то, что компания установит почти топовый E5 дисплей с пиковой яркостью в 1750 Нит (топовый - E6), туда установят Snapdragon 8 gen 2 вместо процессора Exynos, а также компания откажется от 128 ГБ встроенной памяти в базовой версии. Однако 8 ГБ оперативной они оставили, и даже не дадут возможности выбрать Plus версию с 12 ГБ оперативки — жаль, кстати, лично для меня это самое огромное разочарование в новой линейке смартфонов Samsung. Презентация состоится 1 февраля, об этом стало известно после утечки на официальном колумбийском сайте Samsung, а сами продажи стартуют через несколько недель после, как это по традиции было всегда у южнокорейского производителя.