Там нас ждут смартфоны из линейки S23.

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До сегодняшнего дня по слухам мероприятие Galaxy Unpacked, а соответственно и презентация новой линейки смартфонов S23 должно было пройти в первую неделю февраля, однако благодаря ошибке компании допущенной на одном из сайтов, мы теперь знаем точную дату презентации новейшей линейки смартфонов. Мероприятие Galaxy Unpacked официально состоится 1 февраля, так нам говорит постер, который утек в сеть. Хотя сам он был удален спустя некоторое время, сеть все же помнит всё и стереть оттуда данные навсегда невозможно. Так что да, 1 февраля нам покажут Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, а также мы наконец узнаем настоящие характеристики смартфона: какой экран, E6, или что-то старее? Будет ли в Plus версии 12 ГБ оперативной памяти? Какой UFS? И так далее.

К счастью, слухи, что мероприятие пройдет в конце февраля не подтвердились, скорее продажи начнутся в конце месяца, но до России все это дойдет несколько позже, если не заказывать конечно версию из Азии. Сама ошибка была допущена на колумбийском сайте компании, сотрудники буквально сами случайно выставили баннер на сайте. Никакой дополнительной информации из тизера нам узнать не удалось, поскольку кроме даты и ссылки на официальный сайт там ничего и нет.

Если уж совсем помечтать, то можно заметить листья и фиолетовые цветы, может быть это расцветка телефона? Просто инсайдеры подтвердили, что смартфон будет выполнен в зеленом и фиолетовом цвете, хотя и он будет ближе к розовому. Вообще расцветок по мнению инсайдеров у нового S23 будет много, на любой вкус как говорится: в магазинах можно будет найти и розовый, и бежевый, и черный, и зеленый. На официальном сайте можно будет также заказать эксклюзивные версии: серый цвет, светло-зеленый, светло-синий и ярко-красный (прямо как Xiaomi 13).

Также вот, что еще известно на данный момент от надежного инсайдера Ice Universe по смартфону S23:

Будет установлен экран с пиковой яркостью в 1750 Нит, можно предположить, что это E5, поскольку в E6 пиковая яркость около 1900 Нит (Xiaomi 13);

Защита Gorilla Glass Victus 2;

Хранилище до 1 ТБ в Ultra версии, в базовых версиях, скорее всего, 256 ГБ с 8 ГБ оперативной памяти (12 ГБ будет установлено только в Ultra версию, по мнению инсайдера);

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Также всем известно, что Samsung отказалась от установки своих процессоров Exynos, и в S23 во всех регионах будет стоять мощнейший и энергоэффективный Snapdragon 8 gen 2, включая в самых базовых версиях S23. Официальные продажи стартуют через несколько недель после презентации, вероятно, ожидание будет такое же, как и было с S22 (около 2 недель). Если судить по такой логике, то официальные продажи в некоторых странах начнутся уже 15 февраля, а может даже еще раньше, поскольку конкуренты уже во всю начали продажи в Китае. До России данная модель доберется не скоро, да и официальной прошивки именно в центральных регионах найти не получится.