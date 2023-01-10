Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Galaxy Unpacked состоится 1 февраля
Там нас ждут смартфоны из линейки S23.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

До сегодняшнего дня по слухам мероприятие Galaxy Unpacked, а соответственно и презентация новой линейки смартфонов S23 должно было пройти в первую неделю февраля, однако благодаря ошибке компании допущенной на одном из сайтов, мы теперь знаем точную дату презентации новейшей линейки смартфонов. Мероприятие Galaxy Unpacked официально состоится 1 февраля, так нам говорит постер, который утек в сеть. Хотя сам он был удален спустя некоторое время, сеть все же помнит всё и стереть оттуда данные навсегда невозможно. Так что да, 1 февраля нам покажут Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, а также мы наконец узнаем настоящие характеристики смартфона: какой экран, E6, или что-то старее? Будет ли в Plus версии 12 ГБ оперативной памяти? Какой UFS? И так далее.

К счастью, слухи, что мероприятие пройдет в конце февраля не подтвердились, скорее продажи начнутся в конце месяца, но до России все это дойдет несколько позже, если не заказывать конечно версию из Азии. Сама ошибка была допущена на колумбийском сайте компании, сотрудники буквально сами случайно выставили баннер на сайте. Никакой дополнительной информации из тизера нам узнать не удалось, поскольку кроме даты и ссылки на официальный сайт там ничего и нет.

Если уж совсем помечтать, то можно заметить листья и фиолетовые цветы, может быть это расцветка телефона? Просто инсайдеры подтвердили, что смартфон будет выполнен в зеленом и фиолетовом цвете, хотя и он будет ближе к розовому. Вообще расцветок по мнению инсайдеров у нового S23 будет много, на любой вкус как говорится: в магазинах можно будет найти и розовый, и бежевый, и черный, и зеленый. На официальном сайте можно будет также заказать эксклюзивные версии: серый цвет, светло-зеленый, светло-синий и ярко-красный (прямо как Xiaomi 13).

Также вот, что еще известно на данный момент от надежного инсайдера Ice Universe по смартфону S23:

  • Будет установлен экран с пиковой яркостью в 1750 Нит, можно предположить, что это E5, поскольку в E6 пиковая яркость около 1900 Нит (Xiaomi 13);
  • Защита Gorilla Glass Victus 2;
  • Хранилище до 1 ТБ в Ultra версии, в базовых версиях, скорее всего, 256 ГБ с 8 ГБ оперативной памяти (12 ГБ будет установлено только в Ultra версию, по мнению инсайдера);
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Также всем известно, что Samsung отказалась от установки своих процессоров Exynos, и в S23 во всех регионах будет стоять мощнейший и энергоэффективный Snapdragon 8 gen 2, включая в самых базовых версиях S23. Официальные продажи стартуют через несколько недель после презентации, вероятно, ожидание будет такое же, как и было с S22 (около 2 недель). Если судить по такой логике, то официальные продажи в некоторых странах начнутся уже 15 февраля, а может даже еще раньше, поскольку конкуренты уже во всю начали продажи в Китае. До России данная модель доберется не скоро, да и официальной прошивки именно в центральных регионах найти не получится.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #galaxy s23 #galaxy s23 ultra #ice universe #s23
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились изображения официальных кожаных чехлов для Galaxy S23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
2
Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
4
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
84
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
78
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
5
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
138
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
6
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
В США началось испытание дронов для перевозки опасных грузов между боевыми кораблями
+
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
9
Ученые создали особый металлический сплав, который является самым прочным материалом на Земле
6
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
1
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
15
Почему AMD не может и не хочет спасать рынок видеокарт, а Radeon RX 6600 ХТ никому не нужна
27
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
14
Фотографии первого электромобиля от Xiaomi попали в Сеть
1
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
119
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
36
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
30
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
10
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
82
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
13
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
10
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
+

Сейчас обсуждают

wwr222
13:59
На Ф-Центре до сих пор статьи Джордана по разным кулерам имеются. Приятно было читать... Например "«Альпийский ветер»: процессорный кулер Alpenfoehn Brocken" https://fcenter.ru/online/hardarticles/coo...
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
Козырной Туз
13:59
ты уже слит в унитаз, далбаеб
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Шебуршоид
13:58
"Ни чего"? "Ничего" пишется слитно.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
A224
13:58
когда-то давно у меня был этот залман 7700cu. на самом деле дрыковый кулер несмотря на медь и на вес и размеры. но для тех времён его хватало почти везде а ноктуа 15 стоит прямо сейчас в корпусе
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
GPretender
13:58
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
nonses84
13:58
Если нет поддержки ощущения рта на моём фалоссе в топку 😂
На CES 2023 представили VR-костюм для имитации тактильных ощущений, включая попадания пуль
Козырной Туз
13:57
Так ты же далбаеб и поступаешь как далбаеб. Ни чего удивительного, можешь ещё сам у себя посасать для твоего удовольствия.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Руфусс
13:57
Я rx6000 купил майненную, как в акции поучавствовать? Наверняка владелец не реализовал её
AMD раздает Company of Heroes 3 с процессорами Ryzen 5000
Шебуршоид
13:56
Пруф отправил модератору.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Козырной Туз
13:56
Где оскорбление? пруфы
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем