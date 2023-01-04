Вот сильно разработчики, конечно, ошиблись, когда запускали тест...

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Выполнить обещание это конечно важно, не поспоришь, однако и выполнить его нужно правильно, а не как попало. Такое утверждение совершенно не подходит под описание разработчиков мобильной игры CarX Street (вообще, она планировалась и на ПК, но такими темпами, это будет долгая история). Тестирование проекта стартовало 30 декабря 2022 года, создатели открыли доступ пользователям Android на территории России. Это был тихий старт открытого тестирования, однако все сразу же столкнулись с ожидаемыми проблемами: плохая оптимизация, проблемы с текстурами, вылеты, лаги, баги, и даже невозможность подключиться к серверам проекта, ибо игра не догружала целый один файл через Google Play.

Одни могли получить доступ, а другие нет. Обычно, выскакивала ошибка 54/54 файлов загружено, оставался один маленький файл, однако он не хотел загружаться у большинства пользователей, разработчики 1 января предложили включать Wi-Fi, чтобы решить ошибку, но это не помогало в большинстве случаев. Также была ошибка 20/54, обычно решалась с помощью VPN для людей, не из России, но иногда она выскакивала даже у игроков из РФ. Было ясно — ошибка массовая, решать ее трудно, и не так уж просто, необходимо обновление с фиксом проблемы.

Хотя, сейчас это не актуально, но все таки напишу как я смог обойти 54/54: приходилось скачивать слитую версию 0.8.1 (новейшая 0.8.2), после скачивать через нее файлы до ошибки, и после того, заходить в Google Play и обновлять проект. После этих манипуляций игра без проблем запустилась на моем Android-устройстве.

Казалось бы, решить данную проблему не так сложно, просто фикс. Однако проблема там была не только в данной ошибке, но и в оптимизации, включая на Samsung. Многие игроки просто не могли получить стабильный FPS. Если, конечно, у вас есть флагман с Snapdragon 8 gen 1, это не проблема, но у большинства игроков имеется только какой-нибудь китайский Redmi с 4ГБ памяти...

Баги, вылеты, малый FPS у большинства... Разработчики вначале заявили, что изучают проблему и выложили минимальные системные требования, однако вчера они заявили, что бета-тестирование завершено для пользователей на Android.

Привет, друзья. Мы приняли решение приостановить текущий этап открытого бета-тестирования для решения существующих технических трудностей. Мы внимательно изучаем ваши комментарии, и продолжаем работу над Android версией.

Все! Игра больше недоступна для загрузки в Google Play в РФ. Однако сами серверы все еще работают, все кто смог скачать игру до объявления, могут прямо сейчас без проблем играть в игру, если, конечно, она работает стабильно на устройстве. Остальным необходимо ждать нового тестирования, либо вовсе мягкого запуска на Android. Разработчики будут исправлять все найденные проблемы, это займет от недели, до нескольких месяцев, вероятно, также будет улучшаться оптимизация.

Вероятно, игру можно загрузить через новейший слитый АПК, но тогда решить проблему с 54/54\20/54 будет невозможно. После апдейта, войти в игру на Android, вероятно не получится, если, конечно, фанаты не смогут получить доступ к новой версии на Android, и разработчики обновят игру в Google Play просто так (релиз в Google Play состоялся 13 декабря, получается, что подготовка к релизу тестирования началась за несколько недель до его старта).

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Вот так вот, обещание исполнить по итогу не получилось, игра не вышла в 2022 году, так и на ПК, не выйдет, в ближайшие месяцы так уж точно. Хотя подготовка к релизу началась еще в 2020 году по мнению блогера Goosiest. Отличная замена NFS, к сожалению, сейчас доступна только на iOS, хотя CarX умеют делать хорошие игры, CarX Drift - показатель.