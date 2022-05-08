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Ролевая игра по DnD будет удалена из Steam в конце месяца

Это последний шанс для всех желающих, чтобы не потерять игру навсегда.
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Одна из игр по DnD в скором времени покидает продажу в Steam. Это тайтл под названием Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation, и это является последним шансом приобрести игру, чтобы не потерять в будущем этот игровой опыт, ведь после покупки тайтл сохранится на вашем аккаунте навсегда. До конца жизни проекта осталось буквально месяц, за это время необходимо определиться с покупкой игры.

Конечно данный проект не является полноценной ролевой игрой, которая отлично передает дух DnD, однако, это добротная адаптация настольной версии игры для персональных компьютеров. Таких проектов не так уж много во всем магазине, так что стоит присмотреться к тайтлу несколько серьезнее, чем делали это раньше, второго шанса - не будет.

Сейчас проект имеет большинство положительных отзывов, а всего их порядка 1500. Да, немного, однако, для такого проекта это довольно неплохо и хороший показатель проработки игры. Похоже, что у разработчика истекла лицензия на использование IP D&D, и создателям приходится снимать игру с продажи. Тайтл покинет магазин уже 20 мая. Сейчас пользователи могут приобрести проект по 85% скидке, это выйдет 53 рубля. Издание, которое предлагает доступ ко всем дополнениям обойдется в 199 рублей. Кстати, онлайн у проекта совсем плох, даже сотни не наберётся.

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