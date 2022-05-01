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Уоррен Баффетт ожидает, что сделка между Activision и Microsoft будет одобрена
Также он увеличил долю в компании до 9,5%.
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Миллиардер и просто человек в топе самых богатых людей на земле по имени Уоренн Баффет обсудил сделку Microsoft с компанией Activison Blizzard. По мнению бизнесмена, данная сделка пройдет успешно и будет одобрена. Несомненно эта сделка корпорации добра Microsoft шокировала кучу людей со всей земли, так как ее цена доходит до 70 миллиардов долларов США. Если данная сделка будет успешно завершена и одобрена обеими сторонами, она войдет в историю как самая крупная в сфере игровой индустрии, а также корпорация добра получит в пользование топовые и популярные франшизы Call of Duty и WOW, с которых сможет заработать круглую сумму. Еще, это может благоприятно повлиять на жадность лидеров Activision, и серия Call of Duty начнет исправляться и делать революционные игры, например как Modern Warfare 2019. Так как данная сделка очень дорогая, появились возражения со стороны политиков и инвесторов, и некоторые влиятельные люди считают, что покупка может сорваться.

Миллиардер Уоррен решил сыграть по другому, и считает, что сделка состоится. Его компания под названием Berkshire Hathaway повысила долю в компании с 2% до 9,5%, а общая сумма составила приблизительно $6 миллиардов. Как пояснил Уоррен, данную сделку провел он сам, а не как предыдущую его менеджером.

"Если сделка будет одобрена, мы сможем немного заработать."

Почему бизнесмен заработает? Так как сейчас Activison торгуется по 75 долларов за акцию, а корпорация добра хочет купить каждую акцию по 95, это приведет к доходу инвесторов, причем значительно. Некоторые влиятельные люди считают, что акции Activison такие маленькие из-за будущего срыва сделки, но сейчас на это ничего не намекает. Сейчас акционеры уже одобрили крупную сделку корпорации, так что теперь Microsoft следует пройти регуляторов. Если они смогут их пройти, то сделка должна быть закрыта к лету 2023 года.

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Пока сделка все еще не завершена, компания продолжает работать, как всегда, а именно штамповать серию Call of Duty, хотя следующая часть ожидается прорывом в серии, как это сделала несколько лет назад Modern Warfare 2019. Вторая часть Modern Warfare может стать самой продаваемой игрой за весь текущий год, и пока все к этому идет. Игроки как никогда уверены в успехе Infinity Ward, студия редко подводила фанатов серии. Корпорация добра ранее заявила, что в случае успешного приобретения компании, франшиза Call of Duty сможет выходить дальше на консолях PlayStation. Еще бы, какая корпорация отказалась от такого куска дохода, а с консолей заработок идет "что надо".

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#microsoft #blizzard #монополия #activisio #уоренн баффет
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