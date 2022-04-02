В тяжелых играх она смогла выдать всего полтора часа.

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Ранее было проведено исследование, сколько портативная консоль может работать в различных условиях, и результат оказался смешанным: 2 часа на высокой графике было максимум. В старых и не требовательных играх можно было спокойно проводить время от 4 часов и больше.

На этот раз уже издание Rock Paper Shotgun провело новое тестирование энергопотребления портативной консоли. В тестировании были как новые игры, так и парочка старых, не слишком требовательных тайтлов по типу Team Fortress и Portal 2.

В крупных проектах все осталось также печально, например в God Of War и Horizon Zero Dawn время достигло полтора часа. Крупный тайтл Elden Ring выдал на 3 минуты больше других, а Forza Horizon 5 - 1 час 37 минут.

Издание Rock Paper Shotgun провело тестирование портативного игрового ПК Steam Deck в несколько игра, включая как парочку старых игр типа Portal 2 и Team Fortress, так и новики по типу Elden Ring и Forza Horizon 5.

Лучше всего портативная консоль работала в старом проекте Portla 2, целых 4 часа беспрерывной работы. В Hades консоль выдала 3 часа и 27 минут, а в GTA V - 2 часа и 54 минуты.

В "хайповой" королевской битве Apex Legends - 2 часа и 28 минут, в шутере Team Fotress 2 на 10 минут меньше. В Hitman 3 консоль выдала 1 час и 41 минуту, в Skyrim на 3 минуты больше, и еще на 3 минуты больше Fallout 4.

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Тесты проводили с 50% яркостью и таким же уровнем громкости. Был включен Wi-Fi и Bluetooth. Если игрок пожелает расслабиться на максимальной яркости, можно пожелать только удачи, в Horizon Zero Dawn в таком режиме время работы составило 1 час и 17 минут.