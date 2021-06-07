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Издательство Playism вместе с независимой российской студией GlitchPitch вместе объявили, об дате выхода их игры Idol Manager в Steam — 27 июля. Idol Manager — это бизнес-симулятор, где вы возьмёте роль менеджера по работе с талантами, место действия было очень хорошо подобрано, это Япония, а вместе с ней в комплекте идут и аниме девушки, из которых как не странно, мы и должны собрать группу, способную покорить вершину японской эстрады. Нам придется подготовить их, и сделать из молодых талантов, в настоящих заезд, а между этим устранять проблемы в агенстве, и в коллективе разумеется. У нас будет возможность создавать свои диски с песнями, а для рекламы данных дисков — у нас будет множество способов, от фотосессии до телевизионной рекламы, либо журналам. От вас зависит многое в жизни растущих поп-звезд, кого-то придется уволить, а кому-то достанется повышение и регулярные поощрения. Нельзя забывать и про фанатов, если не слушать их, вв можете очень быстро завершить свою карьеру менеджера, а также есть темные личности, которые очень хотят, чтобы вы ушли с должности (ничего личного — просто бизнес).

Графика в игре конечно не супер, но стиль подобран определенно неплохо, и он мне даже понравился. Тем самым разработчики смогли добиться того, что игра может запуститься даже на старых тостерах и калькуляторах. Она требует 1 гигабайт видеопамяти, 2ггц процессор и 2 гигабайт оперативной памяти, я думаю все это найти можно у каждого геймера. Также обещают Nintento Switch версию, но дата релиза конечно же неизвестна. Ещё разработчики сообщили, что они сделают саундтрек и озвучку некоторых персонажей с японской айдол-групой Kamen Joshi.

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