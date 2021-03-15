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Что ж, официально ничего нового об новой части Rainbow Six Quarantine не хотят рассказывать разработчики, а любые утечки они просто игнорируют, весьма интересный подход к делу от Ubisoft. Но, теперь фанаты Rainbow Six заметили новую часть в магазине Microsoft, и теперь разработчикам все-же придется что-нибудь рассказать фанатам об игре. Ну да, разработчики не врали что "Parasite" это кодовое название игры во время тестов. Второе, это то, что у игры будет кроссплей. По этой утечке, игра должна выйти на новые консоли Xbox Series X/S, хотя официально игра должна выйти только на PC и старые консоли, а из всего этого можно сделать маленький вывод — либо игра сразу выйдет на новых консолях с улучшенной графикой, либо через время будет бесплатный апдейт до некстген версии игры, либо даже платный апдейт до некстгена, и третье не желательно. Ещё мы теперь знаем, что в игре будет не только кооператив, но и синглплеер! И это приятная новость для фанатов серии. К сожалению в этой утечке нет даже намека на дату выхода игры, но Ubisoft сообщала, что возможная дата выхода игры — до сентября 2021 года, но и этому верить нельзя, хотя похоже что игра и вправду выйдет уже очень скоро. Больше на странице в магазине нет ничего интересного, но вы можете поискать и сами, если хотите конечно. Оставлю ссылку еще раз.