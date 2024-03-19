История циклична, и мы вновь возвращаемся к спорам о необходимости ЯО, только уже в космосе.

С каждым годом мы все больше осваиваем космос, и размещение ядерного оружия, а впоследствии и военных там, лишь дело времени. Многие страны уже приняли план по освоению космоса. Та же Россия планирует на луне через десять лет создать атомную станцию, которая сможет обеспечивать всех колонистов энергией на спутнике.

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И, конечно, Соединенные Штаты решили вмешаться. Они хотят предотвратить размещение ядерного оружия в космосе. Они уже подготовили соответствующий проект резолюции СБ ООН, который призывает остальные страны отказаться от разработки ядерного оружия для установки его в космосе. О намерении подать эту резолюцию сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Данный проект был разработан при сотрудничестве с Японией, отметила она. Отмечу, что резолюция призывает не только отказаться от ЯО в космосе, но и от других типов оружия массового поражения. Соединённые Штаты ожидают, что остальные страны будут взаимодействовать с ними и помогут предотвратить незаметное размещение ЯО на орбите другими странами, например, тем же недружественным к США Китаю.

Штаты считают, что оружие массового поражения на орбите вокруг Земли — опасно и неприемлемо (видимо на самой земле, это норма).

Напомню, что Россия так же поддерживает Штаты в этом вопросе. В начале текущего месяца, Путин заявил, что Россия категорически негативно относится к размещению ЯО на орбите. Он отметил, что Россия всегда придерживалась такой точки зрения, и призывал остальных соблюдать договоренности в этой сфере. Министр обороны Шойгу так же заявлял, что у России нет проектов, направленных на разработку ЯО для использования в космосе.