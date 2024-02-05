Зеленский назвал увольнение "перезагрузкой" и "новым началом".

Последнюю неделю в сети активно обсуждают возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, а украинская власть отказывалась давать окончательный ответ и пыталась уклониться от прямого ответа по Залужному. Однако вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1, где сообщил, что планирует уволить Залужного и других руководящих лиц.

реклама

Зеленский назвал этот процесс "перезагрузкой", которая необходима для "нового начала". Он подчеркнул, что размышляет не только над увольнением военного руководства, но и других политиков, которые допускают ошибки.

Зеленский: Я размышляю над заменой Залужного, это правда;

Сегодня в украинских СМИ отметили, что уволить могут и начальника Генштаба Сергея Шапталу, который является хорошим другом Залужного. На этом фоне Залужный поблагодарил Шапталу за то, что тот был рядом в тяжелые моменты, и заверил, что им не будет стыдно за принятые решения. Он поздравил его с Днем Рождения и поблагодарил за проведенное вместе время.