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GrozaX
Залужный о намерении его уволить: Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно
Зеленский назвал увольнение "перезагрузкой" и "новым началом".

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Последнюю неделю в сети активно обсуждают возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, а украинская власть отказывалась давать окончательный ответ и пыталась уклониться от прямого ответа по Залужному. Однако вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1, где сообщил, что планирует уволить Залужного и других руководящих лиц.

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Зеленский назвал этот процесс "перезагрузкой", которая необходима для "нового начала". Он подчеркнул, что размышляет не только над увольнением военного руководства, но и других политиков, которые допускают ошибки. 

Зеленский: Я размышляю над заменой Залужного, это правда;

Сегодня в украинских СМИ отметили, что уволить могут и начальника Генштаба Сергея Шапталу, который является хорошим другом Залужного. На этом фоне Залужный поблагодарил Шапталу за то, что тот был рядом в тяжелые моменты, и заверил, что им не будет стыдно за принятые решения. Он поздравил его с Днем Рождения и поблагодарил за проведенное вместе время.

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Залужный: Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.

#залужный #залужный и зеленский
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