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На форуме War Thunder был опубликован реальный гайд по использованию боевого самолёта
Форум War Thunder это кладезь ценной информации для разведки.

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Форум War Thunder - самая настоящая кладезь ценной информации для разведчиков, поскольку на нем не в первый раз сливают секретные данные о военной технике. Доходило до того, что пользователи критиковали создателей игры за нереалистичность и сливали военные чертежи... Конечно, после этого высокопоставленным военным было несладко в своей стране, но вот обычным пользователям за этим следить интересно.

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Так вот, на форуме снова слили ценную информацию. На этот раз это документ, который описывает все особенности самолета Lockheed F-117 Nighthawk. Считайте, пользователь выложил полноценный гайд по управлению самолетом НАТО.

К слову, такая ситуация для форума не является чем-то новым. Ранее аналогичный "гайд" был опубликован для самолета Eurofighter Typhoon DA7.

На этот раз это старый американский самолет Lockheed F-117 Nighthawk, который был представлен еще в 1983 году и снят с вооружения еще в 2008 году. Соединённые Штаты заменили самолет более актуальным аналогом. И, видимо, по мнению создателя поста, теперь можно публиковать страницы из руководства по управлению боевым самолетом. 

Так, в опубликованном документе можно было найти информацию о расположении датчиков, характеристиках двигателя и оружия и многое другое. Некоторые пользователи на форуме отметили, что информация не является секретной. Однако модераторы все равно удалили всю ветку обсуждений, следуя правилам, которые запрещают публикацию секретной информации о военной технике. Для модераторов стало обыденностью сталкиваться с такими "интересными" постами.

Напомню, что ранее на форуме публиковали секретную информацию об истребителе F-16A. Это произошло в январе текущего года. В 2021 году были опубликованы чертежи британского танка Challenger 2, который был недостоверно показан в игре. А в 2022 году на форуме появились чертежи уже китайского танка ZTZ 96A, дабы его "баффнули".

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#war thunder #слив чертежей военной техники
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