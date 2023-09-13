Но на данный момент Пентагон сказать о поставках ничего не может.

Представитель Пентагона заявил, что правительство Штатов не исключает новых поставок кассетных боеприпасов в Украину. На данный момент сказать об этих поставках Штатам нечего, но в будущем, новая партия может быть подготовлена.

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Это заявление сделано на фоне того, что все больше стран "обеспокоены" поставками кассетных боеприпасов в Украину. Напоминаю, что такой тип боеприпасов запрещен конвенцией по кассетным боеприпасам, которая подписана 108 странами, но не Украиной и Штатами. Так, обеспокоенность стремительно растет в Европе, где эту конвенцию подписали почти все страны, включая Бельгию, Францию, ФРГ и других крупных участников НАТО.

Обеспокоена и организация ООН. Она предлагает сделать кассетные боеприпасы "историей" и полностью отказаться от их использования, поскольку за их использованием следуют многочисленные жертвы.

Тем временем Соединенные Штаты не исключают и поставку кассетных боеприпасов в паре с дальнобойными ракетами. Это будут ракеты, которые летят несколько сотен километров и они комплектуются кассетными боеприпасами. Сообщается, что это либо ATACMS, либо GMLRS.