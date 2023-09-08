Это будет лучше, чем знаменитый Т9?

Наконец вышла новая бета-версия клавиатуры от Google Gboard. Она получила весьма интересную функцию, которая в будущем будет пользоваться популярностью. Знакомьтесь — исправление ошибок при помощи искусственного интеллекта. Похоже, что эпоха Т9 уходит, и нас покинут смешные фразы от него.

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Так, новый функционал позволит клавиатуре в автоматическом режиме исправлять найденные ошибки при помощи ИИ. Либо, можно включить ручное исправление и просить Gboard помочь тогда, когда это необходимо. Важно отметить, что функционал требует от вас постоянного подключения к сети, и весь текст, написанный вами, будет отправлен на серверы компании для исправления ошибок. Так что перед использованием функции дважды подумайте, что будете писать, а то ненароком "секретную" информацию напечатаете.

В объявлении компании говорится, что с приходом новой версии приложения пользователи смогут запросто корректировать текст и исправлять ошибки в грамматике и пунктуации в одно нажатие. Весь введенный текст отправят на сервер Google, где он будет обработан. После этого ИИ создаст предложения по улучшению текста. Использование функции регулируется условиями использования генеративного ИИ.

Новую функцию можно найти только в бета-версии под номером 13.4. Отмечу, что бета-версию уже можно скачать в открытом доступе.

Некоторые пользователи уже получили доступ к функционалу и поделились впечатлениями. Так, они называют это "эволюцией" и хорошей заменой Т9. Однако функция была бы лучше, если бы компания смогла реализовать исправление текста в локальном режиме без необходимости отправки текста на сервер. То есть и без подключения к сети, чтобы все работало прямо в вашем смартфоне.

Также Google продолжает развиваться в сфере ИИ и дальше. Сейчас идет разработка функции, которая будет создавать стикер при помощи искусственного интеллекта. Также ИИ в будущем сможет менять текст и делать его более "читабельным", не меняя смысл. Можно будет в один клик сделать текст "официальным" или "неофициальным". Этот функционал пока что недоступен в общем доступе, и тестировать его могут лишь моддеры.