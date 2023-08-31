Планировалось передать миллион, а дали 226 тысяч.

Минобороны Эстонии сообщает, что Украина получила меньше снарядов для артиллерии, чем обещал Европейский Союз. Это менее четверти от всех обещанных снарядов. Всего в рамках программы по передаче миллиона снарядов Европа отдала Украине порядка 226 тысяч штук, заявил глава эстонского оборонного ведомства.

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В интервью Tagesschau Ханно Певкура отметил, что ранее амбициозная программа Европы работает неэффективно, передают снаряды очень медленно и не планируют ускоряться. Ханно отметил, что 226 тысяч на сегодняшний день это довольно медленная скорость передачи. Чтобы получить целый миллион снарядов, Киеву придется проделать много работы и показать союзникам необходимость ускориться в этом вопросе.

Ханно отметил, что украинские силы могут собственными силами создавать около 6 тысяч снарядов в день, тогда как в России этот показатель доходит до 60-70 тысяч штук. При этом Ханно считает, что западные боеприпасы обладают лучшей точностью, поэтому Украине выгоднее получать их, вместо производства собственных.

Вчера на встрече министров обороны различных стран ЕС в испанском Толедо, Ханно также затронул тему Украины и попросил Европу сильнее поддерживать Украину и увеличить финансирование Киева, также ускорив производство боеприпасов.

В этом же интервью Ханно уверенно заявил, что контрнаступление Украины продолжается и украинские силы передвигаются "сантиметр за сантиметром" к основной цели наступления — Токмаку. Он утверждает, что если украинские силы дойдут до Токмака, то дальше наступление пойдет быстрее. По его мнению, тогда российское снабжение будет отрезано, а ВСУ будет проще наступать на Мелитополь и Крым.