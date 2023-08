Разработка сего чуда продолжается?

Вы, наверное, удивитесь, но с момента новостей о "легендарной" игре The Day Before прошло уже более 6 месяцев. И, как вы могли догадаться, новых интересных новостей об игре не появилось, как и дата релиза остается неизвестной. Разработчики по сей день не смогли порадовать фанатов, которые ждут игру. Студия Fntastic якобы решала проблему с торговой маркой, которую якобы не получилось выкупить у создателя календаря под названием The Day Before. В феврале разработчики заявили, что это является причиной переноса проекта на долгое время.

Напомню, что тогда, по словам разработчиков, страничку в Steam якобы заблокировал разработчик календаря, а они узнали о том, что у него патент на название, слишком поздно, поэтому пришлось менять название игры. При этом у них было время на патент после анонса проекта годами ранее, но они по какой-то причине этого не сделали. Ну и самое интересное то, что страничка в Steam на самом деле была "почищена" самими разработчиками, об этом сообщили инсайдеры, которые заметили, как проходил процесс удаления странички.

После этого создатели попытались оправдаться и заявили, что "люди увидят все сами, когда придет время". И, люди в сети смогли найти интересный документ. В нем говорится, что создатели наконец-то нашли новое название для своего проекта - Dayworld, вместо The Day Before. При этом о дате релиза ничего не сказано. Новых новостей от самих создателей тоже не поступило.

И у меня для вас есть хорошая новость, если вы ждете проект от Fntastic. Дело в том, что название Dayworld также занято за другим человеком. Название занято за трилогией книг Филипа Хосе Фармера. И, создатели The Day Before не могут просто так использовать новое название.

Что это значит? Либо, создатели смогли обойти патент, либо пытаются снова остаться незамеченными и обойтись без исков от мертвого писателя. Увидим, что будет дальше, уже скоро, поскольку, по словам разработчиков, ММО представят в ноябре текущего года... Если планы не поменяются.

Чем все это время занимались разработчики, неизвестно, поскольку никаких новостей и анонсов от них не поступало. Инсайдеры давным-давно забыли о проекте, назначив создателям клеймо обманщиков.

