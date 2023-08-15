Догнать Android и iOS чрезвычайно трудно.

В России давно ведут разработку своей собственной операционной системы "Аврора". Если быть точнее, то с 2016 года. Разработчики уже потратили достаточно много времени на разработку, но ОС все еще не готова для конкуренции с Android и iOS. Чтобы догнать детище Apple и Google нужно еще больше денег.

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Роскомнадзор провел совещание с разработчиками операционной системы и какими-то производителями смартфонов из России. На совещании создатели операционной системы разочаровали, поскольку потребовали финансирования еще на 300 миллиардов рублей для доработки системы.

Что требует таких огромных денег для разработки — большой вопрос, поскольку другие масштабные проекты требовали и то меньше денег. Издание Mobiltelefon привело в пример Крымский мост — на него выделили "всего" 228 миллиардов рублей. Тогда как данная операционная система обходится в разы дороже. И это при том, что перспективы у этой операционной системы весьма не лучшие.

Напомню историю HarmonyOS от Huawei. Как, ее кто-то помнит? Она пользуется популярностью у пользователей? Не слышал таких историй. Многие люди, как всегда, предпочитают две ОС — это народный гугловский Android, и "что-то на богатом" iOS. Плюс ко всему развитие смартфонов в РФ идет туго. Те же китайцы давно заняли рынок и не собираются его отдавать, создавая оптимизированные, дешевые и сбалансированные по своим характеристикам устройства (даже добавляя рекламу, чтобы максимально удешевить устройство). С такой конкуренцией новым брендам развиваться сложно, особенно если они никогда такого не делали. Покажите мне бренд, который развивался в последние годы на рынке смартфонов с нуля без использования пиара от крупных концернов типа BBK?

Поэтому вливание таких сумм в операционную систему "Аврора" - весьма странная затея, которая вряд ли окупится в будущем, поскольку люди не пойдут менять то, к чему привыкли. Напомню, что за прошлый год ОС "Аврора" принесла создателям лишь убытки в размере миллиарда рублей. А сюда... Еще и вливать сотни миллиардов.