А все потому, что влияние Польши в Европе растет.

Польша проведет свой крупнейший за последние десятилетия военный парад. Власти страны желают показать Востоку свою обороноспособность и "великую армию", которая помогает увеличивать влияние на всю Европу. Это, также связано с событиями на восточной границе Польша-Беларусь, ведь польские власти опасаются ЧВК "Вагнер".

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Так, Польша собирается провести самый крупный парад в честь Дня Войска Польского. Парад пройдет сегодня. Власти покажут свыше 200 единиц польской и иностранной военной техники, порядка 92 самолета и 2000 солдат из различных подразделений.

На параде покажут и самую современную западную технику, которую Польша недавно закупила у Штатов и Южной Кореи. Речь идет про танки M1A1 Abrams из Соединенных Штатов, южнокорейские танки K2 и гаубицы K9, РСЗО Himars, гаубицы Krab и различного рода системы ПВО. Например, Patriot. Также покажут и польское вооружение, например ПВО «WISŁA».

Журналисты уже увидели активную подготовку военных к параду. На полигоне стоят десятки американских танков Abrams. В субботу военные репетировали парад и проезжали по улицам Варшавы крупными колоннами. Была замечена бронированная машина MRAP и различные БМП.

Издание CNN пишет, что это связано с тем, что Польша постепенно увеличивает свое влияние на Европу, а ее армия постоянно модернизируется пополнясь самой лучшей западной техникой. Польша вложила в развитие военной мощи миллиарды долларов за десятилетие и готова продемонстрировать, чего власти успели добиться за такой крупный промежуток времени.

А еще этот военный парад является "демонстрацией силы" для Беларуси и России. Один из чиновников заявил, что Варшава посылает сигнал, который Россия и Беларусь обязательно поймут. По всей видимости это связано с возросшей активностью ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Польша с того момента, как Лукашенко сказал о желании "вагнеровцев" попасть в Польшу на экскурсию, делает все возможное, чтобы избежать вторжения. Она перебрасывает военных на границу, докупает западное вооружение, формирует новые ударные подразделения с РСЗО Himars и многое другое. А чиновники не исключают того, что на них нападут. В общем беспокоятся за свою безопасность как только могут.