А это означает, что нас ждут великолепные новости.

Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь. Это уже шестой раз за время переброски бойцов ЧВК "Вагнер" на территорию РБ. Примечательно, что самолет снова прилетел утром (всегда самолет Пригожина прилетал утром и улетал из РБ тем же днем ночью). По всей видимости, бизнесмен планирует снова сделать свои дела и улететь в Российскую Федерацию.

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Так, сегодня утром в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга вновь прилетел самолет под номером RA-02878. Он связан с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Это не личный самолет Пригожина. В прошлый раз этот самолет прилетал на территорию Беларуси 29 июля. После этой новости не появилось новых сенсационных заявлений, однако журналисты заметили возросшую активность ЧВК "Вагнер" в Верейцах и на полигоне "Репища".

Так, в Верейцах были обнаружены склады с тяжелой (вероятно, военной) техникой. Было отчетливо видно следы от тяжелых машин. Склад находится в 30 километрах от основного лагеря в селе Цель и ехать до него 30 минут на автомобиле. Вероятно, именно туда направились бронемашины "Чекан", которые теперь стоят в сохранности в ангарах и ждут своего часа.

А вот на полигоне "Репища" под Осиповичами идет активное строительство фортификационных сооружений. Это заметили журналисты вчера, поскольку было обнаружено существенное количество строительной техники, которая к слову, была замечена в первых колоннах ЧВК "Вагнер". Сами бойцы публиковали фотографию, которая, похоже, связана с полигоном.

Все эти новости появились после того, как в страну прилетел Пригожин. И похоже, что нас снова ждут грандиозные новости в ближайшие дни.

Отмечу, что конкретно этот самолет связан с ЧВК "Вагнер" и прилетает в страну в третий раз с начала переброски войск в Беларусь. Но это и не основной самолет бизнесмена, который прилетал в страну шесть раз с начала июля. Основной самолет под регистрационным номером RA-02795 продолжает стоять в Москве с 19 июля и не двигается.

Важно отметить, что спустя несколько минут на военный аэродром Мачулищи прилетел еще один самолет Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево. Неизвестно кто там летит и зачем, но это частный самолет, который прилетел на военный аэродром — уж точно это не прогулка, а подробности узнаем позже.