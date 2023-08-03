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Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
А это означает, что нас ждут великолепные новости.

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Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь. Это уже шестой раз за время переброски бойцов ЧВК "Вагнер" на территорию РБ. Примечательно, что самолет снова прилетел утром (всегда самолет Пригожина прилетал утром и улетал из РБ тем же днем ночью). По всей видимости, бизнесмен планирует снова сделать свои дела и улететь в Российскую Федерацию.

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Так, сегодня утром в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга вновь прилетел самолет под номером RA-02878. Он связан с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Это не личный самолет Пригожина. В прошлый раз этот самолет прилетал на территорию Беларуси 29 июля. После этой новости не появилось новых сенсационных заявлений, однако журналисты заметили возросшую активность ЧВК "Вагнер" в Верейцах и на полигоне "Репища".

Так, в Верейцах были обнаружены склады с тяжелой (вероятно, военной) техникой. Было отчетливо видно следы от тяжелых машин. Склад находится в 30 километрах от основного лагеря в селе Цель и ехать до него 30 минут на автомобиле. Вероятно, именно туда направились бронемашины "Чекан", которые теперь стоят в сохранности в ангарах и ждут своего часа.

А вот на полигоне "Репища" под Осиповичами идет активное строительство фортификационных сооружений. Это заметили журналисты вчера, поскольку было обнаружено существенное количество строительной техники, которая к слову, была замечена в первых колоннах ЧВК "Вагнер". Сами бойцы публиковали фотографию, которая, похоже, связана с полигоном.

Все эти новости появились после того, как в страну прилетел Пригожин. И похоже, что нас снова ждут грандиозные новости в ближайшие дни.

Отмечу, что конкретно этот самолет связан с ЧВК "Вагнер" и прилетает в страну в третий раз с начала переброски войск в Беларусь. Но это и не основной самолет бизнесмена, который прилетал в страну шесть раз с начала июля. Основной самолет под регистрационным номером RA-02795 продолжает стоять в Москве с 19 июля и не двигается.

Важно отметить, что спустя несколько минут на военный аэродром Мачулищи прилетел еще один самолет Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево. Неизвестно кто там летит и зачем, но это частный самолет, который прилетел на военный аэродром — уж точно это не прогулка, а подробности узнаем позже.

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#пригожин #чвк вагнер #беларусь
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Bot0-Chat
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Vorvort
13:57
Наслаждайся. 😂
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No-va
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Осталось понять кто в этих разрешениях будет играть на 4090 без лучей. А на амд... ой, не работают лучи! Как так?! PS А если заработают то 99% производительность будет дно, тк лучи там тяжелые.
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MinerETh
13:55
Это не минимальный фпс, а 1%. В 1080р и 1440р без PT играй на своей поломанной VII. А на максимальных настройках графики в 4к нативном разрешении, может только 4090 в 60+ fps по среднему кадру.
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Прежде нужно разрекламировать, чтобы потом подороже продать. Да и не скоро такие появятся. Может и вообще не стоят того, что там пишут о них. Глядишь наши , и по хлеще придумают.
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