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ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
Активность у ЧВК возрастает, и это интересно.

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Журналисты на спутниковых снимках снова заметили возросшую активность ЧВК "Вагнер" в районе Осиповичей. На этот раз военнослужащие частной военной компании возводят фортификации на "Осиповичском" полигоне. Это заметили на Западе посмотрев на спутниковые снимки.

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Журналистам удалось получить эксклюзивный спутниковый снимок полигона "Репища" под Осиповичами, который был сделан пару дней назад. Данный полигон находится всего в 15 километрах от основного лагеря "вагнеровцев" в селе Цель. И на снимке хорошо видно, что на полигоне ведутся какие-то строительные работы, причем довольно активно.

На изображении видно скопление строительной и инженерной техники, которая массово ехала в колоннах ЧВК (от 3 до 13 колонны). Видно возведение многочисленных фортификационных сооружений на полигоне. Для чего "вагнеровцы" создают эти сооружения неизвестно, однако журналисты предполагают, что там могут быть установлены землянки, которые в свою очередь были замечены в 3-й колонне ЧВК. В первую очередь эти сооружения возводятся для проведения тренировок, например отработки задач по штурму окопов.

Примечательно, что несколько дней назад в сети "вагнеровцы" опубликовали фото и видео, где видно, как солдаты в лесном массиве обустраивают свой лагерь. В землянках есть печки, что свидетельствует о намерении "вагнеровцев" использовать их в зимний период года, когда похолодает. Сами бойцы "Вагнера" отметили, что эти землянки ставят в лесу возле основного лагеря, но под "возле" можно иметь в виду и 15 километров.

Собственно из-за того, что по фотографиям "вагнеровцев" невозможно понять точную локацию, то фото могло быть сделано непосредственно на полигоне, где сейчас ведутся строительные работы с использованием тяжелой техники.

Возле сооружений видно и автомобили. Журналисты отмечают, что они похожи на легковые автомобили и серые "буханки", которые массово двигались в первых колоннах ЧВК. На территории полигона активно работают бульдозеры.

Важно отметить, что 29 июля Минобороны Белоруссии официально сообщило о совместных учениях армии РБ и ЧВК "Вагнер" на этом полигоне. Эти работы могут свидетельствовать о подготовке к уникальным тренировкам.

По всей видимости, некоторые колонны не доезжают до основного лагеря в селе Цель и сворачивают по пути в другое место. Теперь насчитывается 3 локации, которые находятся в использовании у ЧВК: лагерь в селе Цель, склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" и полигон под Осиповичами. Все эти локации расположились недалеко от основного лагеря, максимальное расстояние это 30 километров и 30 минут езды на автомобиле.


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#украина #пригожин #чвк вагнер #беларусь #осиповичи
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shurikw
14:56
Твои фортификации из говна и палок называются землянками.
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
nonses84
14:49
Факт остаётся фактом, это когда куча тупых овц ведутся на маркетинг и покупают говно, потому что своей головы на плечах нет. А такие статьи , полезны тем , что человеку уже стоить подумать , хотя бы н...
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