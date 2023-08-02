Активность у ЧВК возрастает, и это интересно.

Журналисты на спутниковых снимках снова заметили возросшую активность ЧВК "Вагнер" в районе Осиповичей. На этот раз военнослужащие частной военной компании возводят фортификации на "Осиповичском" полигоне. Это заметили на Западе посмотрев на спутниковые снимки.

реклама

Журналистам удалось получить эксклюзивный спутниковый снимок полигона "Репища" под Осиповичами, который был сделан пару дней назад. Данный полигон находится всего в 15 километрах от основного лагеря "вагнеровцев" в селе Цель. И на снимке хорошо видно, что на полигоне ведутся какие-то строительные работы, причем довольно активно.

На изображении видно скопление строительной и инженерной техники, которая массово ехала в колоннах ЧВК (от 3 до 13 колонны). Видно возведение многочисленных фортификационных сооружений на полигоне. Для чего "вагнеровцы" создают эти сооружения неизвестно, однако журналисты предполагают, что там могут быть установлены землянки, которые в свою очередь были замечены в 3-й колонне ЧВК. В первую очередь эти сооружения возводятся для проведения тренировок, например отработки задач по штурму окопов.

Примечательно, что несколько дней назад в сети "вагнеровцы" опубликовали фото и видео, где видно, как солдаты в лесном массиве обустраивают свой лагерь. В землянках есть печки, что свидетельствует о намерении "вагнеровцев" использовать их в зимний период года, когда похолодает. Сами бойцы "Вагнера" отметили, что эти землянки ставят в лесу возле основного лагеря, но под "возле" можно иметь в виду и 15 километров.

Собственно из-за того, что по фотографиям "вагнеровцев" невозможно понять точную локацию, то фото могло быть сделано непосредственно на полигоне, где сейчас ведутся строительные работы с использованием тяжелой техники.

Возле сооружений видно и автомобили. Журналисты отмечают, что они похожи на легковые автомобили и серые "буханки", которые массово двигались в первых колоннах ЧВК. На территории полигона активно работают бульдозеры.

Важно отметить, что 29 июля Минобороны Белоруссии официально сообщило о совместных учениях армии РБ и ЧВК "Вагнер" на этом полигоне. Эти работы могут свидетельствовать о подготовке к уникальным тренировкам.

По всей видимости, некоторые колонны не доезжают до основного лагеря в селе Цель и сворачивают по пути в другое место. Теперь насчитывается 3 локации, которые находятся в использовании у ЧВК: лагерь в селе Цель, склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" и полигон под Осиповичами. Все эти локации расположились недалеко от основного лагеря, максимальное расстояние это 30 километров и 30 минут езды на автомобиле.



