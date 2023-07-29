А это значит, нас что-то ждет.

Сегодняшнее утро обещает интересные новости, поскольку в 7:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга снова прилетел самолет Евгения Пригожина (борт RA-02878), он как раз связан с ЧВК "Вагнер".

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Важно отметить, что это не основной самолет бизнесмена, поскольку он имеет регистрационный номер RA-02795. Он прилетал в Беларусь 19 июля и улетел в Москву, где сейчас и стоит без дела. Мониторинговая группа Беларуси считает, что бизнесмен на самолете RA-02878 летал в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка 2023 и переговорил там с послами из Африки. Теперь вот, он направился в Беларусь.

А я хочу напомнить, что каждый прилет Пригожина в Беларусь сопровождается интересными новостями и заявлениями. Так, 19 июля он заявил, что ЧВК "Вагнер" ждет "новая работа", причем "грандиозная". Вместе с тем начались тренировки армии РБ с ЧВК "Вагнер" и поехали колонны с военной техникой. В другой раз он прилетал в страну после мятежа, а еще раз, когда начали заезжать колонны и открылся полевой лагерь в селе Цель под Осиповичами.

Выходит, что Пригожин снова готовит новости. Мы их узнаем от Пригожина, либо увидим изменения в лагере, колонне или на границах. В сети создают много теорий о будущей работе ЧВК "Вагнер", вплоть до того, что "вагнеровцы" пойдут на Польшу и займут аэропорты откуда поступает вооружение Украине.

Отмечу, что борт RA-02878 прилетал в Беларусь 27 июня совместно с личным бортом Пригожина после мятежа. После этого борт в стране не появлялся. Предположений, что происходит и почему прилетел именно этот борт в страну — нет. Возможно, в нем прилетели и командующие ЧВК. Вопросов, как говорится, много, а ответов на них — мало.

Также, возможно, Пригожин прилетел для того, чтобы проконтролировать открытие второго (или даже третьего) лагеря в Беларуси на западной части страны. Недавно говорили, что ЧВК "Вагнер" может открыть несколько новых лагерей поближе к Польше, а пару дней назад на западе страны заметили и одну из колонн, которая двигалась к польской границе. От этого теория об атаке на Польшу становится все реальнее, а слова Лукашенко о желании "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Варшаву всё серьезнее.

Но, колонны пока что едут в основной лагерь под Осиповичами.



