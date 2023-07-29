Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
А это значит, нас что-то ждет.

реклама

Сегодняшнее утро обещает интересные новости, поскольку в 7:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга снова прилетел самолет Евгения Пригожина (борт RA-02878), он как раз связан с ЧВК "Вагнер".

реклама

Важно отметить, что это не основной самолет бизнесмена, поскольку он имеет регистрационный номер RA-02795. Он прилетал в Беларусь 19 июля и улетел в Москву, где сейчас и стоит без дела. Мониторинговая группа Беларуси считает, что бизнесмен на самолете RA-02878 летал в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка 2023 и переговорил там с послами из Африки. Теперь вот, он направился в Беларусь.

А я хочу напомнить, что каждый прилет Пригожина в Беларусь сопровождается интересными новостями и заявлениями. Так, 19 июля он заявил, что ЧВК "Вагнер" ждет "новая работа", причем "грандиозная". Вместе с тем начались тренировки армии РБ с ЧВК "Вагнер" и поехали колонны с военной техникой. В другой раз он прилетал в страну после мятежа, а еще раз, когда начали заезжать колонны и открылся полевой лагерь в селе Цель под Осиповичами.

Выходит, что Пригожин снова готовит новости. Мы их узнаем от Пригожина, либо увидим изменения в лагере, колонне или на границах. В сети создают много теорий о будущей работе ЧВК "Вагнер", вплоть до того, что "вагнеровцы" пойдут на Польшу и займут аэропорты откуда поступает вооружение Украине.

Отмечу, что борт RA-02878 прилетал в Беларусь 27 июня совместно с личным бортом Пригожина после мятежа. После этого борт в стране не появлялся. Предположений, что происходит и почему прилетел именно этот борт в страну — нет. Возможно, в нем прилетели и командующие ЧВК. Вопросов, как говорится, много, а ответов на них — мало.

Также, возможно, Пригожин прилетел для того, чтобы проконтролировать открытие второго (или даже третьего) лагеря в Беларуси на западной части страны. Недавно говорили, что ЧВК "Вагнер" может открыть несколько новых лагерей поближе к Польше, а пару дней назад на западе страны заметили и одну из колонн, которая двигалась к польской границе. От этого теория об атаке на Польшу становится все реальнее, а слова Лукашенко о желании "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Варшаву всё серьезнее.

Но, колонны пока что едут в основной лагерь под Осиповичами.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #пригожин #чвк вагнер #польша #беларусь
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
20
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
2
Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
4
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
6
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
3
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
3
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
8
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Northrop Grumman отказалась проектировать истребитель шестого поколения для ВВС США
+
Военкор Сладков призвал украинцев осознать, что «дружба» с Западом ведёт к скитаниям и разрухе
+
В России создан малоразмерный микродрон "Вектор Х-120" для охоты за особо важными целями
1
В Беларуси заметили 12-ю колонну ЧВК "Вагнер" - еще больше военной техники
2
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
9
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
Представляем ирригатор usmile Soft Care Ultrasonic CY1 для бережного ухода за полостью рта
+
Канада поставит Украине 1000 картонных бронеавтомобилей Senator, не пригодных для боевых действий
4
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
1
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
74
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
17
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
7
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
21

Сейчас обсуждают

Шершарен из Шапшеронска
13:14
А Checkmate они будут покупать вместе в пилотом? Извините но я себе с трудом представляю аборигена за штурвалом истребителя. Я против продажи в Африку любого оружия. Пусть они своим воюют луки, коп...
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
Johan_888
13:05
В большинстве случаев они даже не знали что там мины, "земледелие" ночью "засеяло" поле, а к вечеру на нём "выросли грибы".
Немецкий генерал назвал контрнаступление ВСУ кровавым из-за больших потерь при разминировании
Дмитрий
13:04
Я был на войне, я знаю что это такое, не дай бог никому такой радости!)))
Экс-разведчик ВС США: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать один из плохих вариантов
Алексей Каверин
13:04
Новые интелы и амд почти все со встройкой. ДажеТак что карту можно просто вынуть
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Andrey Frolov
13:03
Пшецкие хозяева обещали подвести к берегам Беларуси 6-й американский флот . Все ждали - когда же Польшу споют?! Эти обещают Беларусь изолировать! Ну ладно споют Литву с с собой и Украиной, а с Россией...
В Польше пригрозили изолировать Белоруссию в случае инцидентов с ЧВК «Вагнер»
Дмитрий
13:02
так глянь на фотку, америкосы светятся прям жестко, зеля как то на их свечении даже не луна!)))
Экс-разведчик ВС США: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать один из плохих вариантов
Johan_888
13:01
звезда перед "смертью" всегда ярко светится.
Экс-разведчик ВС США: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать один из плохих вариантов
Дмитрий
12:59
Как он светился когда на сцене выступал!))) Сторчался мальчик!)))
Экс-разведчик ВС США: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать один из плохих вариантов
Johan_888
12:58
У зели жизни в глазах вообще нет.
Экс-разведчик ВС США: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать один из плохих вариантов
artemuss1990
12:58
Еще и яркость экрана перестала регулироваться на ноутбуке всегда на максимуме, пришлось ставить старую версию
Появились жалобы на проблемы с APU AMD Ryzen Phoenix после установки драйвера Adrenalin 23.7.2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем