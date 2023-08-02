А Польша уверена — представляет, да еще какую угрозу.

Пока бойцы ЧВК "Вагнер" спокойно едут в свой лагерь в Беларуси, тренируют армию РБ и охраняют границу с Польшей, сама Польша очень сильно переживает за свою безопасность, перебрасывает солдат на границу с Беларусью и создает новые подразделения для борьбы с "угрозой от ЧВК". В общем Польша уверена, что частная военная компания представляет ей угрозу, да еще какую. А вот Соединенные Штаты еще не понимают, нужно ли переживать или угрозы нет, об этом заявил Джон Кирби.

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Все началось с того, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь это угроза не только для Польши и стран Балтики, но и для всего остального западного мира и нужно предпринимать меры. Она сразу сказала, что вторжение ЧВК "Вагнер" в любую страну НАТО будет расцениваться как атака России на страну НАТО с соответствующим ответом от США.

Однако Джон Кирби заявил сегодня обратное, отметив, что не знает, представляет ли ЧВК угрозу Западу.

Примечательно, что сотрудница Госдепа, похоже, не согласовала свое заявление с остальными чиновниками администрации Байдена, поскольку координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день не представляет опасности Польше, Балтике и Западу, переживать не нужно.

Кирби отметил, что Штаты постоянно следят за ситуацией в Беларуси, однако сейчас угроз никаких нет. Да и какие угрозы, если ЧВК сейчас тренируется с армией РБ и просто едет в свой лагерь, который еще и далеко от границы с Польшей.

Однако в случае вторжения в любую страну НАТО США будут придерживаться пятого пункта НАТО, который гласит, что нападение на любого члена альянса расценивается как нападение на весь военный блок.