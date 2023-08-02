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Замглавы МВД Польши призвал изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами ВВС РБ на границе
Вертолеты якобы пересекли границу и Польша недовольна.

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Замглавы польского МВД Мацей Васик сделал свое заявление по поводу ситуации с военными вертолетами РБ после того, как они якобы пересекли границу с Польшей вчера вечером. Если говорить кратко, то Мацей попросил мир изолировать Беларусь от мира после инцидента, поскольку Беларусь угрожает безопасности.

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Такое заявление было сделано изданию Bloomberg. Васик отметил, что Польше необходимо укрепить сотрудничество в военной сфере с Литвой и Латвией и обеспечить полную изоляцию Беларуси от мира. Мацей заявил, что нынешний президент Беларуси Лукашенко понимает только "силу", поэтому ответить на вчерашний инцидент необходимо тем, что он понимает лучше всего и боится.

Напомню, что вчера Минобороны Польши заявило, что два военных вертолета армии РБ якобы залетели на территорию Польши на три километра вглубь в ходе маневров на тренировках с ЧВК "Вагнер" возле границы. МИД Польши сразу потребовал объяснить ситуацию у Минска, а также было проведено совещание альянса НАТО. Что там обсуждали и решили — неизвестно, но Польша серьезно испугалась на фоне этой ситуации.

МО РБ опровергло заявление Польши. На данный момент ситуация стабильная, а Польша реагирует без агрессии на происходящее. Однако очевидно, что польские власти стали беспокоится за границу с Белоруссией. В первую очередь их беспокоят "вагнеровцы", которые едут в Беларусь. Во вторую очередь, их тренировка с белорусской армией возле границы с Польшей. А в третью очередь — это, конечно, помощь "вагнеровцев" белорусским пограничникам.

На Западе считают, что имеется риск того, что "вагнеровцы" займутся дестабилизирующей деятельностью на границе с Польшей и будут постоянно запугивать польских властей, чтобы они не расслаблялись. Британия же считает, что эта операция не предполагает вторжение, а только дестабилизирует ситуацию на границе и провоцирует Польшу.

Правда на Западе не исключают и вторжения ЧВК в Польшу. Якобы "вагнеровцы" пойдут занимать стратегическую инфраструктуру и начнут вести военные действия против НАТО. Америка вообще заявила, что если ЧВК пойдет в атаку против Польши, то это будут расценивать как нападение со стороны Российской Федерации на НАТО и Польшу.

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#польша #беларусь #мвд польши
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