Колонны перестали ехать пару дней назад, но процесс возобновляется с новыми интересными деталями.

Спустя несколько дней перерыва колонны ЧВК "Вагнер" продолжают ехать. Люди заметили уже 14-ю колонну ЧВК, которая заехала в Беларусь вчера ночью. Сегодня, она вероятно, уже добралась до цели в основной лагерь в селе Цель под Осиповичами, поскольку именно туда двигалась крупная колонна с фурами и морскими контейнерами.

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Что интересного в этой колонне на этот раз? Да, тут нет военной техники как в прошлых трех, однако в составе 14-ой колонны двигалось около 15 машин и в большинстве своем это фуры без номерных знаков с морскими контейнерами, которые к тому же переоборудованы под другие нужды. Часть из контейнеров выглядят обычно и не вызывают подозрений. Что там перевозят — неизвестно, но поскольку контейнеры были переоборудованы, то и оборудование в них нестандартное.

В составе этой колонны также двигалось пару пикапов и автобус. Все номера на машинах были сняты, либо заклеены. Маршрут у колонны был стандартный, по трассе M5 через Бобруйск в сторону основного лагеря.

Отмечу, что колонна могла свернуть на Верейцы. Там вчера журналисты заметили новую локацию, где расположилась ЧВК — склады в заброшенном военном городке №28 близ Осиповичей.

Колонну никто не сопровождал, она ехала незаметно. Колонны в последнее время начали замечать реже, а если и замечают, то уже на подъезде к лагерю. По всей видимости ЧВК поменяла основной маршрут и теперь перебрасывает солдат по другому пути, более скрытным образом, чтобы в сети не публиковались фотографии колонн, ибо это идет на руку Западу, который ежедневно следит за передвижением ЧВК "Вагнер" в Беларуси опасаясь нападения на Польшу.

Однако британская разведка считает, что ЧВК не перебрасывает колонны в сторону запада поближе к польской границе. Считается, что у ЧВК сейчас есть только один основной лагерь и склады возле Осиповичей, где хранится неизвестное содержимое. На подъезде к складам было видно следы от тяжелой техники, возможно, военной, ибо туда могли направиться бронемашины "Чекан" замеченные в 11-ой, 12-ой и 13-ой колонне.

Журналисты не видят активных действий со стороны ЧВК. Пока идет постепенная переброска войск, да и похоже максимально скрытная.



