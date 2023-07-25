Интересная новость вечером, чтобы спали крепко.

"Щука" - не из колонны.

Все таки сегодняшний день смог удивить, поскольку 11-я колонна ЧВК "Вагнер" попалась на глаза людям. И, как оказалось, там присутствует военная техника. Она движется в полевой лагерь в селе Цель под Осиповичами. Военная техника в составе колонны появилась впервые с 11 июля.

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Колонна прибыла в Беларусь сегодня вечером приблизительно в 19:20. На данный момент колонна движется по трассе Р43 и согласно маршруту может поехать двумя путями: свернув с P43 на трассу M5 в сторону лагеря в селе Цель, либо через трассу M8 и P93 поехать на трассу M5 в село Цель. Не исключено, что колонна поедет по новому маршруту в другое место.

В составе колонны едет 29 единиц техники, включая бронеавтомобили «Щука». Всего в составе колонны движется 6 бронеавтомобилей, 6 экскаваторов, несколько тентованных Урал-4320, 11 седельных автопоездов (фур), 1 внедорожник и еще несколько машин.

Бронеавтомобили «Щука» или же «Чекан» являются отличительной машиной ЧВК "Вагнер". У других армий такой не встретишь. В других колоннах похожая техника не фиксировалась.



